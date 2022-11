Home Nauka Emisje z elektrowni węglowych można zmniejszyć. Naukowcy odkryli na to prosty sposób

Jako że elektrownie węglowe nigdzie się nie wybierają, a ich zastąpienie potrwa jeszcze wiele lat, naukowcy oraz specjaliści z całego świata dążą do zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Przypomnijmy, że są one odpowiedzialne za około 30 procent światowej emisji CO 2 . Ci z National Institute of Standards and Technology doczekali się nawet publikacji efektów swoich prac w dzienniku Science Advances, przyciągając oczy z całego świata do swojego odkrycia. Nic dziwnego, bo odkryli, że Emisje z elektrowni węglowych można zmniejszyć, wykorzystując do tego mrówczan glinu.