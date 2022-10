Pierwsza tak duża elektrownia CAES już działa w Chinach. Jaką energię wykorzystuje?

CAES (Compressed Air Energy Storage) to metoda magazynowania energii za pomocą sprężonego powietrza, stosowana jako alternatywa dla elektrowni szczytowo-pompowych. Jest to jeden z przykładów zielonej energii, chociaż istnieją technologiczne luki, które należy wypełnić, by sam proces był wydajny i opłacalny.

W mieście Zhangjiakou, w północnochińskiej prowincji Hebei, otworzono pierwszy na świecie magazyn energii na sprężone powietrze, a także najbardziej wydajną jak dotąd technologię CAES. Całość została z powodzeniem podłączona do sieci energetycznej i jest gotowa do komercyjnej pracy.

Elektrownia zaprojektowana przez Institute of Engineering Thermophysics (IET) Chińskiej Akademii Nauk może wytworzyć ponad 132 mln kWh energii elektrycznej rocznie. To oznacza, że może zapewnić energię elektryczną dla 40-60 tys. gospodarstw domowych w okresie szczytowego zużycia energii elektrycznej. To również oszczędności rzędu 42 000 ton standardowego węgla i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 109 000 ton rocznie.

Czym są elektrownie CAES?

Konwencjonalne CAES wykorzystuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do sprężania i przechowywania powietrza w dużych cysternach. W okresie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, powietrze pod wysokim ciśnieniem jest uwalniane z magazynów i spalane z paliwem, aby napędzać turbiny do produkcji energii.

Zaletami CAES są: duża pojemność magazynowa, niskie koszty inwestycyjne, długi okres eksploatacji, bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska. Jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących technologii magazynowania energii na dużą skalę. Technologia ta jest jednak zależna od paliw kopalnych, a przy tym cechuje ją dość niska wydajność.

Zespół badawczo-rozwojowy projektu Zhangjiakou 100-MW pracuje nad technologią CAES od 2004 roku. Ten konkretny magazyn został uruchomiony w 2018 r., a teraz przeszedł liczne modyfikacje. System wykorzystuje sztuczny zbiornik do przechowywania powietrza, aby poprawić gęstość magazynowania energii i zmniejszyć zależność od dużych zbiorników do przechowywania gazu.

Eksperci od energetyki jednoznacznie wskazują, że CAES jest jedną z najbardziej obiecujących technologii magazynowania energii na dużą skalę.