Wyjątkowy iRobot Roomba na aukcji WOŚP. Takiego robota odkurzającego wszyscy będą ci zazdrościć

Każdego roku akcje WOŚP pełne są unikalnych rzeczy, które wystawiają firmy lub osoby prywatne chcące wesprzeć akcje charytatywną. Pisaliśmy wam już o jedynym w Polsce egzemplarzu Xiaomi 12T Pro, jaki trafił na aukcję, a teraz przyszedł czas na równie wyjątkowy robot odkurzająco-mopujący Roomba, który powstał przy współpracy z ilustratorką Barbarą Rochowczyk.

Tradycyjnie już na aukcję WOŚP wystawiony został unikatowy egzemplarz iRobota Roomba, który powstał we współpracy z uznanym polskim artystą

To już kolejny raz, kiedy Roomba trafia na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W poprzednich latach w projekt zaangażowali się kolejno Mateusz Suda, Anna Halarewicz i Oskar Zięta, natomiast w tym roku do współpracy zaproszono Barbarę Rochowczyk, której zadaniem było nadanie urządzeniu unikalnego charakteru. Tak też się stało, bo Roomba, którą można wylicytować, wygląda naprawdę nietuzinkowo dzięki pokrywającej ją grafice. Ta znalazła się nawet na stacji dokującej, więc całość wygląda świetnie.

W tym roku Orkiestra gra pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Celem jest wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy, poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. Skorzystamy więc na tym wszyscy, choć jak wiadomo – lepiej, byśmy nigdy nie musieli tego robić.

Roomba Combo j7+, którą znajdziecie na aukcji, choć zachwyca wyglądem, pod względem specyfikacji nie różni się od standardowego modelu. W tym przypadku wiadomo, limitowana edycja plus aukcja charytatywna, więc cena znacząco odbiega od tej, którą normalnie znajdziemy w sklepach. Cel jest jednak szczytny, więc warto zapłacić 6500 zł (w chwili pisania tego artykułu). Aukcja potrwa do 30 stycznia do 13:00.

Warto też wspomnieć kilka słów o samym robocie odkurzająco-mopującym

Jak sama nazwa wskazuje, Roomba Combo j7+ nie tylko odkurza, ale i myje podłogi. Charakteryzuje się dużą mocą ssącą, dzięki czemu dokładnie wysprząta podłogi. Inteligentny system nawigacji zadba natomiast o skuteczne omijanie przeszkód, nawet takich, które znalazły się na podłodze tymczasowo, jak np. ubrania, plecak czy zabawki. Zaawansowany system operacyjny iRobot OS wie, gdzie ma sprzątać i jest w stanie precyzyjnie określić miejsca, które wymagają większej pracy, w ten sposób można też dostosować odpowiednią ilość środka czyszczącego do mopowania.

Nawet jeśli mamy w domu dywany, nie trzeba się martwić, bo robot jest w stanie je wykryć i nawet podczas jednoczesnego odkurzania i mopowania ich nie zamoczy, bo kiedy wjedzie na dywan, nakładka mopująca zostanie uniesiona i iRobot tylko odkurzy taką powierzchnię. Na pokładzie nie zabrakło też wielu innych funkcji, a jeśli pojawią się jakieś nowe, urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane.

Licytacja robota odkurzająco-mopującego Roomba Combo j7+ to więc świetny sposób na pomoc innym, zdobycie unikalnego urządzenia i zapewnienie sobie czystego mieszkania, bez konieczności samodzielnego wykonywania niektórych uciążliwych prac domowych.