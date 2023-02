Nowa bateria zmieni oblicze energetyki. Do jej produkcji wystarczą tanie składniki

O tym, jak dokładnie wygląda projekt i jakie mogą być jego zastosowania badacze piszą na łamach Energy Storage Materials. Jak przekonują, nowa konstrukcja mogłaby ładować i rozładowywać się znacznie szybciej niż inne konwencjonalne wysokotemperaturowe baterie sodowe. W grę wchodzić też działanie w niższej temperaturze i zachowanie długotrwałej zdolności do przechowywania energii.

Do produkcji nowego typu akumulatorów wykorzystuje się sód w postaci stopionej soli pochodzącej z dwóch różnych reakcji. Po przejściu w kwaśną stopioną sól okazała się ona zapewniać zwiększoną pojemność baterii: po 345 cyklach ładowania/rozładowania udało się zachować 82,8 procent szczytowej pojemności ładowania.

O ile gęstość, czyli ilość energii znajdująca się w określonej objętości lub masie wynosi w przypadku baterii litowo-jonowych stosowanych w samochodach około 170-250 Wh/kg, tak baterie sodowo-aluminiowe osiągają około 100 Wh/kg. Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, że parametry są słabsze, jednak należy mieć na uwadze fakt, iż nowe akumulatory są tańsze i łatwiejsze w produkcji, ponieważ do tego celu wykorzystuje się powszechnie dostępne metale. Co więcej, członkowie zespołu wierzą, że możliwe będzie osiągnięcie wyższej gęstości energii oraz wydłużenie cyklu życia.

Naszym głównym celem dla tej technologii jest umożliwienie taniego, codziennego przenoszenia energii słonecznej do sieci elektrycznej w okresie od 10 do 24 godzin. Jest to doskonały moment, w którym możemy zacząć myśleć o integracji wyższych poziomów odnawialnych źródeł energii z siecią elektryczną, aby zapewnić prawdziwą odporność sieci na zasoby odnawialne, takie jak wiatr i energia słoneczna.

wyjaśnia Vince Sprenkle