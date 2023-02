Home Tech Broń laserowa odmieni wojsko. Testy sugerują kompletną rewolucję oddziałów naziemnych

Potężne bojowe lasery to przyszłość. Mam nawet wrażenie, że to wojsko kraju, które jako pierwsze na świecie w pełni okiełzna potęgę broni energetycznej, będzie niezrównane w każdej domenie ewentualnego konfliktu. Nic więc dziwnego, że Armia USA tak wiele uwagi przywiązuje do rozwoju m.in. programu Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), który sprawi, że broń laserowa odmieni na lepsze to, co są w stanie robić naziemne oddziały.