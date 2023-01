DEIMOS przetestowany z sukcesem. Nowy system laserowy Lockheed Martina ma zwiększyć przeciwlotnicze możliwości Armii USA

DEIMOS to skrótowiec od angielskich słów Directed Energy Interceptor for Maneuver Short-Range Air Defense System. Jego rozwinięcie oznacza system obrony powietrznej krótkiego zasięgu wykorzystujący ukierunkowane wiązki energii do przechwytywania zagrożeń, na którym bardzo, ale to bardzo zależy armii Stanów Zjednoczonych. Ten system jest kluczowym elementem dążenia amerykańskiego Departamentu Obrony do zwiększenia swoich możliwości obronnych przed zagrożeniami związanymi z dronami, pociskami, wiropłatami oraz amunicją artyleryjską. Stąd nacisk na jego wysoką mobilność.

Czytaj też: Broń laserowa Chin. Poznaliśmy szczegóły LW-30 zwalczającego cele z prędkością światła

Lockheed Martin ogłosił właśnie “uzyskanie pierwszego światła” z systemu DEIMOS, co zweryfikowało zgodność parametrów optycznych lasera z parametrami projektowymi systemu. To 50-kilowatowy taktyczny system broni laserowej, który na tę chwilę może zostać zintegrowany m.in. z opancerzonym wozem bojowym Stryker, zapewniając mu znaczne zdolności w zakresie obrony powietrznej krótkiego zasięgu (SHORAD).

System broni laserowej klasy 50 kW zapewnia kolejny kluczowy element, który pomoże zapewnić armii amerykańskiej warstwowe zdolności obrony powietrznej. DEIMOS został zaprojektowany na podstawie naszych wcześniejszych sukcesów w zakresie broni laserowej, aby w przystępny sposób spełnić większą strategię modernizacyjną armii w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz poprawić szanse powodzenie misji – powiedział Rick Cordaro, wiceprezes Lockheed Martin Advanced Product Solutions.

Czytaj też: Niemiecka fregata zaczęła strzelać laserami na Bałtyku. Efekty są obiecujące

Zakończony powodzeniem test systemu DEIMOS jest równoznaczny z pomyślną weryfikacją architektury Spectral Beam Combination, a więc podejściem do projektowania broni laserowej, które zapewnia znaczną możliwość skalowania mocy przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości wiązki lasera. Po tym sukcesie Lockheed Martin ma zamiar rozszerzyć program testowy tego systemu, aby zakończyć proces kompleksowej weryfikacji praktycznych możliwości systemu DEIMOS w 2024 roku.

Czytaj też: Chiński myśliwiec J-20 ulepszony. Ma nawet strzelać laserami

To nie pierwszy raz, w którym testy udowodniły ogromny potencjał drzemiący w broni laserowej. Ta finalnie może uwolnić systemy przeciwlotnicze od potrzeby stosowania pocisków przechwytujących za wiele setek tysięcy dolarów do zwalczania zagrożeń różnego rodzaju. Nie jest wprawdzie idealna, bo jej skuteczność przy niesprzyjających warunkach pogodowych spada, a na dodatek może zwalczać tylko cele w zasięgu wzroku, ale jej potencjał i tak jest ogromny.