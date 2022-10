Niemiecka fregata zaczęła strzelać laserami na Bałtyku. Efekty są obiecujące

Test demonstratora broni laserowej niemieckiej fregaty zakończony sukcesem. Teraz czas na kolejne testy i ulepszanie systemu

Test miał miejsce 30 sierpnia 2022 roku, podczas którego niemiecka fregata Sachsen z powodzeniem zaangażowała drony na krótkim i bardzo krótkim dystansie na Morzu Bałtyckim w pobliżu Putlos Major Training Area. Wykorzystała do tego broń laserową opracowaną przez sojusz High-Energy Laser Naval Demonstrator (“ARGE”), obejmujący MBDA Deutschland GmbH i Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

Ta pierwsza firma zajmuje się wykrywaniem i śledzeniem celów, konsolą dla operatora oraz połączeniem demonstratora broni laserowej z systemem dowodzenia i kontroli. Rheinmetall odpowiada z kolei za system obrotu, naprowadzanie wiązki, kontener demonstratora oraz mechaniczną i elektryczną integrację demonstratora na pokładzie Sachsen, a także za źródło lasera wysokoenergetycznego.

W ogólnym rozrachunku wspólna faza integracji i testów tej broni jako demonstratora rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku i objęła sprawdzian lądowy, instalację na pokładzie fregaty i następnie testy w praktyce, które obecnie trwają i trwać będą do połowy 2023 roku. Obejmą one różne nowe scenariusze, które będą miały za zadanie rzucać wyzwania dla możliwości demonstratora i tym samym pozwolą określić, co jeszcze trzeba zrobić na drodze do w pełni funkcjonalnej, operacyjnej broni laserowej. Jest to o tyle ważne, że te próby wyznaczają obecnie podstawowy etap wprowadzania systemów i możliwości broni laserowej do Bundeswehry.

Przemysł obronny praktycznie całego świata niestrudzenie pracuje nad systemami laserowymi, które w wielu zastosowaniach pomogą chronić żołnierzy znajdujących się w niebezpieczeństwie. Nic w tym dziwnego, bo rozwinięte bronie laserowe o “niskiej” mocy mogą być szczególnie przydatne w obronie przed dronami oraz ich rojami, a także w atakowaniu mniejszych statków z bliskiej odległości.

Stosownie ulepszone, mocniejsze lasery, mogą być nawet w stanie zwalczać pociski kierowane, uderzając je wiązkami energii o prędkości światła, których wyemitowanie np. na okręcie z atomowym systemem energetycznym, kosztuje praktycznie nic.