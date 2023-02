Canon patentuje unikalny obiektyw. Kiedyś słono za niego zapłacisz

Takiego połączenia jeszcze nie było. Canon szykuje niezwykły obiektyw

W ofercie wielu producentów nie brakuje zoomów o podobnym zakresie i jasności f/2.8 – są to jednak co do zasady szkła bez telekonwerterów. Niektóre mogą co prawda współpracować z zewnętrznymi, jednak taki dołożony układ optyczny znacznie zwiększa rozmiar szkła, a zapewnia niższą precyzję niż wbudowany bezpośrednio w tubus. Należy zatem liczyć się ze spadkiem jakości. Umieszczenie konwertera wprost w konstrukcji obiektywu eliminuje oba problemy i takie modele oferuje wielu producentów, jednak co do zasady są to urządzenia o stałej jasności f/4 lub niższej, lub o zmiennej jasności – a trzeba pamiętać, że uruchomienie konwertera wydłuża ogniskową, ale zmniejsza jasność.

Patent Canona dotyczący planowanego szkła RF 100-300 mm f/2.8 z telekonwerterem wskazuje zatem na obiektyw wyjątkowy, gdyż byłaby to pierwsza konstrukcja o tak dużej stałej jasności. Uruchomienie konwersji zmieniałoby zakres ogniskowych na 140-420 mm, a jasność spadałaby do znakomitej przy tym zakresie ogniskowych wartości f/4.

Rysunki techniczne układu optycznego oczywiście pozostają spore pole do domysłów i spekulacji – nie wiadomo choćby, czy obiektyw będzie posiadał wbudowany układ stabilizacji, jaki będzie rozmiar całości i tak dalej. Nie wiadomo też, kiedy i za ile będzie dostępny – choć jestem pewien, że tanio nie będzie. Canon zazdrośnie strzeże bagnetu RF i w sytuacji braku konkurencji może zażądać w zasadzie dowolnej kwoty za obiektyw o (trzeba przyznać) unikalnych parametrach.