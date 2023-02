Ma robotyczne ramię i nie zawaha się go użyć. XGO 2 to robo-pies dla każdego

Co potrafi czworonożny robot XGO 2?

Wedle producenta XGO 2 jest pierwszym na świecie robotycznym psem z ramieniem, co znacząco rozszerza jego funkcjonalność i pozwala zgłębiać tajniki zrobotyzowanych chwytaków w domowym zaciszu. Firma jednocześnie obiecuje, że jej robot będzie łatwy w montażu oraz użyciu, a na dodatek zaoferuje szeroki zakres opcji programowania w celu dostosowania jego zachowania. Oprócz wspomnianego ramienia, producent wyposażył XGO 2 w komputer Raspberry Pi CM4, wyświetlacz, szereg czujników oraz kamerę optyczną.

Czytaj też: To nie “Terminator 2”, to tylko zmiennokształtny robot ucieka z więzienia

To jednak ramię jest najważniejszym elementem robota XGO2 i trudno się temu dziwić, bo jest jedynie prostym dodatkiem, a rzeczywiście zaawansowanym dosyć sprzętem. Może podnosić cokolwiek, co zmieści się w jego 2,5×5,5 cm rozchyleniu i będzie ważyło nie więcej, niż 4,5 kilogramów (wersja Mini). Mowa tutaj bezpośrednio o samym chwytaku opartym o serwomechanizm, którego zamontowano na ramieniu o 3-stopniowej swobodzie. A jeśli już przy tym jesteśmy, warto podkreślić, że XGO2 może pochwalić się aż 12 stopniami swobody, co jak na takiego czworonożnego robota jest dobrym wynikiem.

Czytaj też: Wyjątkowy iRobot Roomba na aukcji WOŚP. Takiego robota odkurzającego wszyscy będą ci zazdrościć

Jako że producent ma do zaoferowania dwie wersje XGO2, te różnią się znacznie ceną i możliwościami. Wariant XGO-Lite 2 otrzymał mniej zaawansowane podzespoły, co tyczy się to wszystkiego – od akumulatora po jakość obudowy i na układach obliczeniowych kończąc. Cena niższa o 300 dolarów powinna jednak zachęcić do niego tych klientów, którzy albo dopiero co zaczynają zabawę z robotami, albo wiedzą, że potrzebują np. tylko 4 GB pamięci operacyjnej dla swoich programów. Jak to jednak zwykle bywa, nabywcy XGO-Lite 2 szybko zapewne dojdą do wniosku, że dodatki w XGO-Mini 2 były warte wyższej ceny.

Czytaj też: Atlas nie przestaje zachwycać. Robot poszedł do roboty

Rozpoczęta przez firmę z Chin kampania na Kickstarterze ma pomóc przekuć robota XGO 2 na rzeczywistość. W rzeczywistości już to poniekąd osiągnięto, bo na tę chwilę ponad 200 osób wpłaciło na ten cel ponad 525 tysięcy złotych, wielokrotnie przebijając zakładany cel finansowy. Odpowiednia wysokość zamówienia zapewnia dostęp do przynajmniej jednego wariantu XGO2, który ma dotrzeć do klientów już w kwietniu bieżącego roku. W chwili pisania tego tekstu można dorwać wersję Lite w cenie 449 dol. a wersję Mini za 749 dol. Po zakończeniu kampanii na Kickstarterze ceny detaliczne wzrosną odpowiednio do 898 dol. i 1398 dol.