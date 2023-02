Podbij swoje miasto z klasą. Elektryczny rower Ultimate to idealny mieszczuch z wyższej półki

Elektryczny rower Ultimate od Gazelle stał się lepszy. Nowy rok, to dla niego nowa szansa na rekordy sprzedaży

Gazelle to holenderski producent rowerów działający od 1892 roku, który jest znany z produkcji wysokiej jakości rowerów, które są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać rygory codziennego użytkowania. Firma ma więc długą historię innowacji i była jednym z pierwszych producentów rowerów, którzy wprowadzili rowery elektryczne na rynek europejski w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Czytaj też: Na taki rower górski warto było czekać 5 lat

Dziś, kilka dekad później Gazelle jest jednym z wiodących producentów rowerów elektrycznych w Europie, a ich rowery są sprzedawane w ponad 30 krajach na całym świecie. Skupienie firmy na jakości, innowacyjności i zrównoważonym rozwoju przyniosło jej lojalną bazę klientów i reputację jednej z najbardziej zaufanych marek rowerowych na świecie, więc nowy e-bike o nazwie Ultimate nie bez powodu doczekał się pięciu minut w świetle medialnych reflektorów.

Możecie kojarzyć już model Ultimate, bo tak naprawdę firma Gazelle ulepszyła jego dotychczasową wersję, aby lepiej radziła sobie z konkurencją w 2023 roku. Zdecydowanie najważniejsze jest to, że ulepszenia są rozległe i dotykają nawet układu napędowego, a nie (jak to ma zwykle miejsce) jedynie kilku głównie kosmetycznych szczegółów projektu. Firma zadbała też, aby każdy zachwycony formą modelu Gazelle klient mógł wybrać dla siebie idealny wariant, jako że do sprzedaży trafiły aż trzy odmienne od siebie wersje.

Czytaj też: Co się dzieje ze skradzionymi rowerami? Ujawniono sekrety czarnego rynku jednośladów

Gazelle Ultimate E-Bike jest oferowany w trzech wariantach, z których każdy został zaprojektowany z myślą o konkretnym zastosowaniu i wykorzystuje umieszczony w rurze dolnej akumulator o pojemności 500 lub 626 Wh. Ten akumulator zasila silnik firmy Bosch z serii Performance Line montowany pomiędzy korbami, który gwarantuje dostęp do maksymalnie 75 Nm momentu obrotowego i moc nominalną na poziomie 250 watów, co z racji europejskiego prawa przekłada się na wspomaganie do maksymalnej prędkości rzędu 25 km/h. Bosch dostarczył też Gazelle wyświetlacz Kiox 300, a pozostały osprzęt e-bike Ultimate obejmuje przedni widelec amortyzowany i opony o szerokości 50-mm, które mają radzić sobie nawet z mniej przyjaznym terenem.

Czytaj też: Nowe elektryczne rowery od Fiido. Firma musi odbudować swój wizerunek po wpadce

Zależnie od wybranego wariantu, elektryczny rower Ultimate przyjmuje odmienny charakter, bo przykładowo T10 HMB jest najbardziej sportowym modelem w ofercie z 10-biegową przerzutką Shimano Deore i kosztuje 3799 euro. Droższy Ultimate C5 zastępuje tradycyjny łańcuch i przerzutkę odpowiednio paskiem firmy Gates oraz pięciobiegową przekładnią wewnętrzną, a najbardziej zaawansowany Ultimate C380 HBM za 4299 euro stawia na piastę Enviolo. Każdy model jest sprzedawany z opcją dopłaty 200 euro za wymianę 500-Wh akumulatora na rzecz 625-watowego.