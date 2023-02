Wytworzona energia elektryczna może być wykorzystana do zasilania wojskowych laserów, broni mikrofalowej, dział szynowych i innych broni wykorzystujących energię impulsową. czytamy w South China Morning Post

Biorąc pod uwagę powyższy cytat – być może faktycznie nie będziemy mogli spać spokojnie. Ale o czym w ogóle mówimy? Jak wyjaśniają członkowie zespołu badawczego, zaprojektowany przez nich generator magnetohydrodynamiki (MHD) zapewnił ponad dziesięciokrotnie większą moc niż ta, którą udało się wygenerować w poprzednich eksperymentach.

W najnowszej wersji urządzenie jest pozbawione części obrotowych, charakteryzuje się wysoką pojemnością i wydajnością. Co więcej, nie pojawia się potrzeba stosowania pośrednich komponentów do przechowywania energii, podczas gdy samo urządzenie można uruchomić bardzo szybko.

Opracowany przez Chińczyków generator wykorzystuje gaz przyspieszony do 14-krotności prędkości dźwięku

Naukowa publikacja na ten temat trafiła na łamy Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Jej autorzy wykorzystali fale uderzeniowe, aby przekształcić gaz w wysoce przewodzącą plazmę. Kluczowe była sprężanie i przyspieszanie gazu w postaci argonu do 14-krotności prędkości dźwięku. 1 litr takiego gazu umożliwiał produkcję szybkich impulsów prądu elektrycznego o mocy do 212 kilowatów. Idąc tym tokiem myślenia, z 5 metrów sześciennych hipersonicznej plazmy można pozyskać 1 gigawat energii elektrycznej.

Inni badacze próbowali odpalić dynamit, aby wygenerować hipersoniczne fale uderzeniowe dla generatora MHD. Ale to podejście wymagało dużej ilości chemicznych materiałów wybuchowych i zostało w dużej mierze porzucone z powodu obaw o bezpieczeństwo. wyjaśniają autorzy badań

Aby opanować cały proces, jednocześnie unikając problemów takich, jak wymienione powyżej, naukowcy musieli ujarzmić wywoływane eksplozje. Te zamieniają gaz w plazmę i pozyskują energię elektryczną o dużej mocy. W przypadku dotychczas stosowanych rozwiązań nie było możliwe wytworzenie zjonizowanych płynów wystarczająco szybko – tutaj jest zupełnie inaczej.

Z perspektywy Zachodu, dla którego wszelkie chińskie postępy w zakresie militariów raczej nie będą dobrą wiadomością, jest nieco powodów do radości. W obecnej formie trudno sobie raczej wyobrazić, by Chińczycy byli w stanie użyć swojego generatora w celach czysto wojskowych.