Bell znalazł sposób na tanie helikoptery wojskowe. Uzbroi cywilne śmigłowce

Tanie helikoptery wojskowe od Bell. Firma zaczęła uzbrajać swoje cywilne śmigłowce

Bell zaczął wyposażać swoje cywilne helikoptery w systemy charakterystyczne dla tych wojskowych, starając się zastąpić w Europie wiropłaty dostarczane przed ponad rokiem przez Rosjan. Tym sposobem Bell stara się zapewnić rynkowi alternatywę dla rosyjskich producentów helikopterów klasy wojskowej, co jest częścią strategii firmy co do wejścia na rosnący rynek helikopterów wojskowych, w czasach, kiedy to zwłaszcza kraje europejskie starają się zmodernizować swój potencjał wojskowy. Bell ma nadzieję odróżnić się od innych producentów śmigłowców i zdobyć przewagę nad konkurencją i ma w tym sporo szans.

Bell zacznie oferować zestawy uzbrojenia dla niektórych swoich cywilnych modeli śmigłowców, a zabawę w tym rozpoczyna z jednosilnikowym 407 i pakietem OMS (Ordnance Mounting System). Ten helikopter może zostać wyposażony w systemy mocowania broni, pod którymi zamontować można zarówno systemy karabinów maszynowych, jak i wyrzutnię pocisków kierowanych. Mówiąc dokładnie, cztery pylony mogą doczekać się broni palnej M134, GAU-19/B, GP-19 lub HMP250/400 oraz wyrzutni pocisków przeciwpancernych Hellfire czy wyrzutni rakiet M260 lub M261, w których znaleźć mogą się nawet nowoczesne pociski kierowane APKWS.

Pakiet Ordnance Mounting System sprowadza się do płyty zamontowanej mniej więcej w tylnej kabinie śmigłowca, która zapewnia wspomniane pylony do montażu uzbrojenia na zewnątrz helikoptera oraz miejsce na nawet 3000 sztuk amunicji kalibru 7,62 mm. Jakoś jednak tymi systemami broni trzeba zarządzać i za to właśnie odpowiada m.in. system Wescam MX-10, zapewniający też m.in. możliwość celowania. Co ciekawe, Bell zadbał też o odpowiednie systemy ochronne, bo o system wyrzucania emitujących ciepło flar, które są nieocenione w momencie, kiedy w stronę helikoptera wystrzelony zostanie pocisk z głowicą termiczną, a więc tą naprowadzaną na źródło ciepła.

Tego typu helikoptery w pewnym stopniu odpowiadałyby stopniem zaawansowania, możliwościami, a przede wszystkim przeznaczeniem większości typowych helikopterów szturmowych. Problem w tym, że ich zestrzelenie w dobie rozpowszechnionych i zaawansowanych ręcznych systemów przeciwlotniczych jest tak naprawdę łatwizną i polskie Pioruny udowodniły już, że nawet sztuczka z flarami niekoniecznie może się udać.