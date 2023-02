Twórcy Hogwarts Legacy zmarnowali tak wielki potencjał, że aż trudno w to uwierzyć

Kolekcjonerska edycja Hogwarts Legacy z działającą różdżką – co powiedzielibyście na tak wyjątkowy kontroler?

W przeszłości producenci wielokrotnie próbowali przenieść graczy do świata magii, ale dopiero Hogwarts Legacy można uznać za produkcję godną tego uniwersum praktycznie w każdej kwestii. Zabawa w roli wyjątkowego czarodzieja (lub czarodziejki) została zrealizowana dobrze, jak na standardy dzisiejszych kontrolerów, ale wyobraźcie sobie, jaką furorę zrobiłby producent, gdyby postarał się o to, aby samo rzucanie zaklęć było bardziej angażujące. Nie mówię tutaj o gestykulowaniu samym kontrolerem, którego czujniki poradziłyby sobie zapewne z rozpoznawaniem konkretnych symboli, a o pełnoprawnych różdżkach.

Hogwarts Legacy miał zapewne ogromny (choć nadal nieujawniony) budżet, ale wersje specjalne, w których trafił do sprzedaży, nie są specjalnie zachwycające. Patrzę na to wprawdzie pod kątem tego, co zgotował nam CD Projekt Red w ramach przedsprzedaży Cyberpunka 2077 (za 199 zł dostawaliśmy m.in mapę i steelbooka), ale nawet kosztująca ponad 1500 złotych edycja kolekcjonerska jest czymś o zdecydowanie zaprzepaszczonym potencjale. Dostajemy wprawdzie ciekawie wyglądającą (plastikową) książkę z magnetyczną różdżką naturalnych rozmiarów, która się nad nią unosi…, ale postawimy ją na półce i po kilku dniach wtopi się w otoczenie. Producent mógł rozegrać to znacznie lepiej.

Dołączona do kolekcjonerki różdżka aż prosi się o to, aby jakoś powiązać ją z samą grą, czyli po prostu uczynić z niej kontroler. Oczywiście w oryginalnej wersji to tylko kawałek plastiku, ale jestem pewny, że gdyby ktoś stojący za Hogwarts Legacy pomyślał, że można ubić niezły interes również na sprzedaży gadżetów, to doczekalibyśmy się różdżki w formie kontrolera. Nie musiałaby być specjalnie zaawansowana, bo obsługując pada lub klawiaturę jedną ręką, różdżka wymagałaby tylko jednej gałki oddelegowanej do sterowania kamerą i kilku przycisków do wchodzenia w interakcję z interfejsem. Resztę magii załatwiałyby czujniki pokroju żyroskopów, które wykrywałyby na bieżąco pozycję różdżki i pozwalały rzeczywiście “czarować” poprzez stosowne gesty.

Przesadzam? Zważywszy na poniższe nagranie, wcale nie. Domorośli gadżeciarze mogą własnoręcznie zrobić sobie tego typu kontroler, łącząc np. Raspberry Pi z Harry Potter Coding Kit, czyli sprzedawanym zestawie do nauki programowania. Dokonał tego jeden z takich zapaleńców, łącząc “działającą” różdżkę w roli urządzenia wejściowego z komputerem (odpowiadał za to Raspberry Pi Zero W poprzez Bluetooth) i opracowując program, który wiąże ruchy różdżki z zaklęciami z gry, dzięki czemu może wysyłać jej sygnał użycia konkretnego zaklęcia. To udało się z nawiązką, a choć ogólna responsywność zestawu pozostawiała wiele do życzenia, to pewne jest, że gdyby odpowiadał za to sam producent, ten problem zostałby zapewne rozwiązany.

Taki styl rozgrywki oczywiście byłby na dłuższą metę męczący i zapewne tylko najbardziej zapaleni fani mogliby przejść wszystkie misje w Hogwarts Legacy z różdżką w dłoni, ale patrząc na fanbase tego uniwersum i potencjał kontynuacji tej produkcji, taka różdżka w formie kontrolera rzeczywiście miałaby sens. Część kupiłaby ją wraz z edycją kolekcjonerską, a pozostali po prostu w sprzedaży detalicznej, odmieniając zupełnie swoją przygodę w Hogwarts Legacy. Jeśli gracie, to zapewne wiecie, czy tego typu kontroler zdołałby was przekonać do zakupu.