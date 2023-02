W Układzie Słonecznym jest 8 planet (według wciąż obowiązującego stanu rzeczy), a tylko dwie (Merkury i Wenus) nie mają księżyców. Pod względem liczby naturalnych satelitów rekordzistami pozostają gazowe olbrzymy, a pozycją lidera w ostatniej dekadzie regularnie wymieniał się Jowisz z Saturnem.

Teraz tytuł ten wraca do Jowisza, który z 12 nowo odkrytymi naturalnymi satelitami ma ich 92, a Saturn spada na drugie miejsce z 83 znanymi księżycami. Potwierdziła to organizacja Minor Planet Center, która działa pod auspicjami Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Jowisz ma nowe księżyce

Nowe księżyce Jowisza zostały wykryte za pomocą teleskopów na Hawajach i w Chile w 2021 r. i 2022 r., a ich orbity potwierdzono dzięki kolejnym obserwacjom. Są one naprawdę niewielkie, mają średnice od 1 do 3 km, ale to wystarcza, by okrążać gazowego olbrzyma po stabilnych trajektoriach.

Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli zobrazować jeden z tych zewnętrznych księżyców z bliska, aby lepiej określić ich pochodzenie. Dr Scott Sheppard z Carnegie Institution, który był częścią zespołu

W kwietniu ESA wysyła na Jowisza sondę JUICE, a w przyszłym roku NASA planuje misję Europa Clipper, aby zbadać księżyc Europa, który może skrywać ocean pod swoją zamarzniętą skorupą. Prawdopodobnie w kolejnych latach możemy spodziewać się kolejnych przetasowań i zgłaszania dodatkowych księżyców krążących wokół gazowych olbrzymów do tych znanych. Ciekawe, który ze światów jako pierwszy przekroczy magiczną granicę stu naturalnych satelitów.

Nowo odkryte księżyce Jowisza nie mają jeszcze nazw. Tylko połowa z nich ma wystarczający rozmiar (co najmniej 1,5 km), by otrzymać nazwę własną, pozostałe będą musiały zadowolić się oznaczeniami technicznymi. Dla porównania, warto wspomnieć, że Ganimedes (największy księżyc Jowisza) ma średnicę 5268 km.

Jeden z nowo odkrytych księżyców – Valetudo – obraca się w tym samym kierunku co Jowisz. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że leży w grupie księżyców o ruchu wstecznym (retrogradacja), czyli przeciwnym do kierunku ruchu planety macierzystej. Może to mieć w przyszłości poważne konsekwencje dla części zewnętrznych księżyców Jowisza, które po prostu mogą wypaść z orbit lub zostać zniszczone.