Qualcomm wprowadzi nas w nową generację łączności. Wszystko, co musisz wiedzieć o 5G Advanced

Czym jest 5G Advanced? Różnice między 5G i 5G Advanced są ogromne

W Polsce z siecią 5G jest, jak jest (jej dostępność w regionach poza największymi aglomeracjami nadal daje wiele do życzenia), ale spokojnie – 5G Advanced to nie wymijająca nazwa kolejnej generacji łączności (6G), której implementacja będzie zachodzić jeszcze bardziej topornie. 5G Advanced to nadal sieć 5G, ale pod tym terminem kryje się pewna jej ewolucja, która ma przynieść zwiększone możliwości, które wykraczają poza to, co jest obecnie dostępne w ramach 5G. Opiera się na standardach 3GPP Release 16 i Release 17, a zagwarantuje przede wszystkim:

Wyższe prędkości i niższe opóźnienia

Szerszy zasięg i przepustowość

Zwiększona mobilność i niezawodność

Lepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego

Nowe przypadki użycia

Czytaj też: Test OnePlus 11 5G. Nie musisz być Pro, żeby zabijać flagowce

Wchodząc w szczegóły, 5G Advanced będzie obsługiwać do 20 Gb/s transferu, a także gwarantować sub-milisekundowe opóźnienia. Wykorzysta nowe pasma widma (fale milimetrowe – mmWave), częstotliwość poniżej 6 GHz, a także zaawansowane technologie antenowe (massive MIMO i beamforming), pozwalając jednocześnie na bezproblemowe przełączanie między różnymi punktami dostępowymi do Internetu. Poza tym 5G Advanced będzie obejmować rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym w celu optymalizacji wydajności, efektywności, bezpieczeństwa i doświadczeń użytkowników.

Finalnie standard ten będzie wspierać szerszy zakres zaawansowanych przypadków użycia w różnych branżach oraz domenach. Od inteligentnych miast i domów po transport, a na rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej kończąc. Innymi słowy, 5G Advanced to taka “sieć 5G na sterydach”.

Snapdragon X75 to pierwszy modem, który wspiera standard łączności 5G Advanced

Akurat doczekaliśmy się premiery pierwszego modemu, który obsłuży łączność 5G Advanced. Mowa o Snapdragonie X75 firmy Qualcomm, który ma zapewnić wszystko to, o czym wspomniałem powyżej. Nie liczcie jednak na to, że ten pierwszy modem całkowicie wyczerpie to, co zapewnia łączność 5G Advanced. W rzeczywistości bowiem Snapdragon X75 będzie obsługiwał maksymalnie 10 Gb/s prędkości pobierania i 3 Gb/s prędkości wysyłania, obsługując szersze pasma nośne (do 400 MHz), co ma zapewnić nawet 30-procentową większą przepustowość niż obecne sieci 5G, a także lepszy zasięg i siłę sygnału dzięki zaawansowanym technologiom częstotliwości radiowych.

Czytaj też: Aukcja 5G – państwowy Exatel znowu ma roszczenia

Nowy układ 5G firmy Qualcomm ma być również energooszczędny i kompaktowy, dzięki zaawansowanemu procesowi produkcyjnemu (4 nm) i zintegrowanej konstrukcji. Snapdragon X75 jest obecnie w fazie samplingu, co oznacza, że dopiero trafia do producentów, a pierwsze komercyjne urządzenia, które go wykorzystają, mają pojawić się na rynku w drugiej połowie 2023 roku. W ogólnym rozrachunku, żeby uzyskać dostęp do łączności 5G Advanced, potrzebne jest urządzenie, które obsługuje standardy 3GPP Release 16 i Release 17, a także pozostanie w zasięgu sieci, w której to operator wdrożył i aktywował te standardy.