Wi-Fi w twoim domu potrzebuje więcej mocy? Mercusys ma nowe wzmacniacze sygnału

Znam taki przypadek z autopsji. Mieszkanie o powierzchni niecałych 50 m2, a niefortunne położenie kabla od dostawcy internetu i podłączonego do niego routera skutkuje dość słabym sygnałem w pomieszczeniu znajdującym się zaledwie kilka metrów dalej. W takiej sytuacji pomogło podłączenie expandera i skomunikowanie z nim komputera stojącego w martwej strefie Wi-Fi. To marne 50 metrów to nic. Wyobrażam sobie co przeżywają właściciele domów jednorodzinnych, próbujący pokryć zasięgiem bezprzewodowej sieci wszystkie pomieszczenia. Tak czy siak, ze swojej strony potwierdzam – to działa!

W kwestii nowości Mercusys zacznijmy od najmocniejszego w dotychczasowej w ofercie wzmacniacza sygnału ME70X. Ma dwie zewnętrzne regulowane anteny pracujące w oparciu o technologię Beamforming, służące do kierunkowej transmisji sygnału WiFi. Kolorowa dioda LED na obudowie sygnalizuje jakość połączenia z routerem. Jeśli po włożeniu do gniazdka zaświeci się na czerwono, lepiej poszukać bliższego miejsca (dioda powinna się świecić na zielono). Expander pracuje w dwóch pasmach (5 GHz do 1201 Mb/s; 2,4 GHz do 574 Mb/s) i jest zgodny ze standardem Wi-Fi 6 (802.11ax).

Expander Wi-Fi Mercusys ME70X

Parowanie z domowym Wi-Fi jest banalnie proste – wystarczy nacisnąć znajdujący się na obudowie przycisk WPS (ten sam przycisk wciskamy na routerze) i obu urządzenia powinny się połączyć. ME70X ma wbudowany gigabitowy port Ethernet. Dzięki temu może działać nie tylko jako wzmacniacz sygnału, ale również punkt dostępowy. W trybie expandera do portu da się podłączyć urządzenia, nie posiadające funkcji Wi-Fi (np. starsze konsole, telewizory albo komputery).

Druga propozycja to wzmacniacz ME50G z czterema regulowanymi antenami, pracujący w standardzie 802.11ac (Wi-Fi 5). Tu również mamy do dyspozycji dwuzakresową transmisję danych (2,4 GHz do 600 Mb/s oraz 5GHz do 1300 Mb/s). Wbudowany gigabitowy port Ethernet zamienia expander w punkt dostępowy po podłączeniu do routera albo w trybie wzmacniacza sygnału przesyła kablowo sygnał do starszych urządzeń.

Expander WiFi Mercusys ME50G

Oba expandery można konfigurować przez aplikację mobilną (iOS i Android) lub panel kontrolny w przeglądarce internetowej. Za ME50G trzeba zapłacić około 200 zł, a ME70X to wydatek rzędu 310 zł. Na plus warto wspomnieć o tym, że wszystkie urządzenia marki Mercusys (submarki TP-Link) obejmuje aż 36 miesięcy gwarancji.