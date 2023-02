Motorola sypnęła nowymi smartfonami z kultowej serii Moto G. Sprawdzamy, dla kogo będą najlepszym wyborem

Motorola moto g13 – masa zastosowań za 899 zł!

Zacznijmy od najtańszego modelu w nowej serii – Motorola moto g13 kosztuje tylko 899 zł i mogłoby się wydawać, że w tej cenie ciężko będzie zaprezentować coś ciekawego. Nic bardziej mylnego.

Motorola moto g13 ma głośniki stereo (w tej cenie to ewenement), bardzo pojemny akumulator (aż 5000 mAh), czytnik linii papilarnych (bezpieczeństwo danych to podstawa) i aż 50 Mpix aparat główny. A to nie koniec – na „deser” dostajemy również 90 Hz odświeżanie ekranu, które nadal nie jest standardem, nawet wśród zauważalnie droższych smartfonów. Dla kogo więc wybór Motoroli moto g13 byłby najlepszym wyborem?

Chciałoby się powiedzieć – dla każdego, kto ma ograniczony budżet, ale chciałby się cieszyć cechami wymienionymi powyżej. Niemniej, rekomendowałbym go jako smartfon dla dziecka, np. jako pierwszy smartfon. Takie urządzenia nie mogą kosztować fortuny, ale jednocześnie muszą sprawdzić się jako narzędzie komunikacji i rozrywki. A w tych zastosowaniach Motorola moto g13 sprawdzi się świetnie i na pewno nie przyniesie wstydu wśród znajomych. Zwłaszcza że dostępna jest w aż trzech wersjach kolorystycznych – grafitowej, lawendowej i w kolorze różowego złota.

Poza tym widziałbym go również tam, gdzie koszty zakupu grają ważna rolę, zwłaszcza, gdy trzeba kupić więcej urządzeń. Dlatego polecałbym go firmom, jako telefon służbowy dla pracowników niższego szczebla (tym bardziej, że jest Dual-SIMem!).

Motorola moto g23 – idealna dla początkującego fotografa (i nie tylko)

Aparaty z szerokokątnym obiektywem rzadko goszczą w smartfonach w cenie do 1000 zł. Szkoda, ale akurat dobrze się składa, bo Motorola moto g23 go posiada, a jednocześnie kosztuje tylko 999 zł (w wersji 4/128 GB i 1099 zł w wersji 8/128 GB). A w połączeniu z 50 Mpix aparatem głównym, czujnikiem głębi oraz dedykowanym aparatem do makro tworzy naprawdę ciekawy zestaw dla miłośników fotografii mobilnej, którzy nie chcą wydawać dużych sum na telefon.

Motorola moto g23, podobnie jak g13, posiada głośniki stereo, pojemny akumulator (aż 5000 mAh), czytnik linii papilarnych i 90 Hz odświeżanie ekranu, także doskonale sprawdzi się również wśród osób, dla których dedykowana jest Motorola moto g13, oczywiście pod warunkiem, że dodatkowe 100 zł nie będą sprawiały problemu.

W tym miejscu chciałbym jednak zaznaczyć, że Motorola moto g23 będzie dobrym wyborem także dla osób żyjących w biegu, którzy nie chcą długo czekać na naładowanie akumulatora w swoim telefonie. W końcu bywa to czasami mocno denerwujące, prawda? Motorola zastosowała w tym modelu ładowanie TurboPower o maksymalnej mocy 30 W, dlatego naładowanie akumulatora od 0 do 50% nie powinno zająć więcej niż 35 minut. Powiecie, że są smartfony oferujące jeszcze szybsze ładowanie? Jasne, ale w przypadku Motoroli moto g23 szybką ładowarkę dostajemy w zestawie i nie musimy jej już nigdzie dokupywać.

A kiedy potrzebujesz szybkiego internetu 5G sięgasz po… Motorolę moto g53 5G

Jesteś początkującym streamerem, YouTuberem lub po prostu zaczynasz rozkręcać własną działalność w sieci? Zapewne będzie Ci zależało na szybkim internecie, a ten jest możliwy dzięki sieciom 5G, które obsługuje Motorola moto g53 5G (co zresztą wynika z nazwy). Smartfon kosztuje 1199 zł, a poza „5G” oferuje również możliwość korzystania aż z trzech numerów telefonu, co zdecydowanie nie jest standardem w tej półce cenowej. Jak to możliwe? Otóż poza dwoma slotami na tradycyjne, fizyczne karty nano SIM, telefon posiada również opcję eSIM. Także, jeśli potrzebujemy korzystać z wielu numerów na jednym telefonie, to Motorola moto g53 5G będzie bardzo korzystnym wyborem (również cenowo).

Ok, ale co poza eSIM i obsługą sieci 5G może Nam zaoferować Motorolę moto g53 5G? No cóż – nie ukrywajmy, to smartfon za 1199 zł, więc nie będzie ani liderem wydajności, ani nie będzie wysadzany kryształami Swarovskiego. Niemniej producent wyposażył go w głośniki stereo, pojemny akumulator o pojemności (znowu) 5000 mAh i czytnik linii papilarnych wtopiony w przycisk włączania urządzenia. Obsługuje również karty pamięci microSDXC o maksymalnej pojemności 1 TB, dzięki czemu możemy robić łatwy backup danych z telefonu, bez konieczności przesyłania ich na serwer „w chmurze”. Dostajemy też autorską aplikację “Moto Secure”, która dba m.in. o zabezpieczenie sieci , ekranu i wybranych folderów z danymi. A to może być duże ułatwienie, dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo swoich danych.

A i byłbym zapomniał – ekran jest odświeżany maksymalnie aż w 120 Hz, co zdecydowanie nie jest standardem w tej cenie.

Motorola moto g73 5G – najdroższy i najlepszy (co nie znaczy, że drogi)

Motorola moto g73 5G to najdroższy z omawianych dziś smartfonów – kosztuje 1499 zł. Niby najwięcej, ale w czasach, gdy flagowe smartfony kosztują grubo powyżej 6000 zł, ciężko tę cenę uznać za wysoką. Oczywiście, nie jest to flagowy smartfon Motoroli (tym nadal pozostaje Edge 30 ultra), ale posiada szereg funkcji, które powinny zaciekawić szerokie grono odbiorców. Na co więc możemy liczyć?

Przede wszystkim na wysoką wydajność, dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 930, grafice IMG BXM-8-256 oraz 8 GB pamięci RAM. Zestaw ten powinien spokojnie osiągać ponad 500 tysięcy punktów w Antutu Benchmark. Zakup tej Motoroli będzie więc dobrym wyborem dla graczy, którzy chcą komfortowo pograć również w najnowsze i wymagające tytuły, a jednocześnie nie chcą wydawać małej fortuny na gamingowe smartfony lub flagowce.

Co jeszcze oferuje Motorola moto g73 5G? Poza rzeczami znanymi z tańszych modeli (m.in. głośniki stereo, pojemny akumulator 5000 mAh itd.), znajdziemy w tym modelu również ekran o rozdzielczości 2400 x 1080 i 120 Hz odświeżaniu matrycy, który powinien zapewnić szczegółowy i płynny obraz. Co ważne, dzięki wąskiej ramce współczynnik powierzchni ekranu do korpusu wynosi aż 86%. Jest to kolejna dobrą wiadomością nie tylko dla miłośników gier mobilnych, ale też filmów czy szeroko pojętych multimediów. Zwłaszcza, że o kwestie audio dba tu system Dolby Atmos. Nie bez znaczenia jest również duża ilość pamięci wbudowane (256 GB) z możliwością rozbudowy o maksymalnie 1 TB przy pomocy kart microSDXC. Miejsca ma gry, aplikacje i multimedia nie powinno nam zabraknąć.

Ogólnie Motorola moto g73 5G jest wszechstronnym smartfonem, który dotrzyma kroku nie tylko graczom, ale też wszystkim osobom prowadzącym intensywny tryb życia. Stąd m.in. szybkie ładowanie TurboPower 30 W, obsługa sieci 5G i 50 Mpix aparat główny z technologią UltraPixel, pozwalającej uzyskać jaśniejsze i wyraźniejsze zdjęcia zarówno w dzień, jak i w nocy.

Czy zatem Motorola udanie inauguruje 2023 r. nowymi modelami z serii „g”?

Myślę, że TAK. Nowe modele są przystępne cenowo, nieźle wyposażone i tak skonfigurowane, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A dostępność już od najtańszego modelu takich rarytasów, jak głośniki stereo, czy 90 Hz odświeżanie ekranu, naprawdę nie zdarza się zbyt często.

P.S. Wszystkie nowe smartfony z linii „g” są dostępne w największych sklepach z elektroniką – RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputeronik, Amazon oraz u operatorów Plus i T-Mobile.