Nowe modele komputerów Huawei MateBook D i multimedialny tablet MatePad SE – są promocje na premierę

Najnowsze edycje MateBooków D oznaczone są tradycyjnie rocznym numerem generacji, czyli 2022. Niejako przy okazji odświeżenia laptopów Huawei zaprezentował także nowy tablet Huawei MatePad SE.

MateBook, czyli to dziwne uczucie Déjà Vu

Kto widział jednego MateBooka, ten jakby widział je wszystkie. Huawei po raz kolejny zmodernizował wnętrze serii MateBook D, nie decydując się na odświeżenie wizualne serii. Model D 15 wyposażony został w matrycę 15,6″, a D 14 (jak sama nazwa wskazuje) 14″. Oba ekrany wykonane zostały w technologii IPS LCD, mają matową warstwę antyodblaskową i rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli.

W ramach odświeżenia Huawei MateBook D 15 otrzymał procesory Intela 11. generacji Tiger Lake Refresh: i7-1195G7 lub i5-1155G7. Do dyspozycji użytkownika będzie 8 lub 16 GB dwukanałowej pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Maszyna otrzymała także powiększoną o 33 % (do 56 Wh) baterię, która znacznie zwiększy niezależność od ładowarki.

MateBook D 14 dostępny będzie w wersji z procesorem i5-1155G7, 8 GB RAM oraz dyskiem SSD 512 GB. Komputer otrzymał też nową kartę sieciową, zgodną z Wi-Fi 6 oraz podwójną antenę, dzięki którym można liczyć na znacznie szybszą pracę sieci i lepszą stabilność połączenia.

Czytaj też: „Kochaj wyjątkowe momenty”, czyli promocje walentynkowe Huawei

Oba laptopy oferują zabezpieczenie biometryczne w postaci czytnika linii papilarnych zintegrowanego z włącznikiem zasilania oraz komplet popularnych złącz.

Jak wyglądają ceny? Huawei MateBook D 15 w wersji z procesorem i5 i pamięcią 8 GB kosztować ma 3699 zł, a w najmocniejszej wersji i7 i 16 GB RAM 4599 zł, przy czym w okresie 1-28 lutego 2023 roku ten ostatni można nabyć w promocji premierowej, wyłącznie w firmowym sklepie internetowym za 4099 zł (taniej o 500 zł), wraz z plecakiem Huawei CD66 o wartości 699 zł oraz myszką HUAWEI CD23 gratis.

Huawei MateBook D 14 wyceniony został natomiast na 3699 zł.

Czytaj też: Prosta droga między twórcą i czytelnikiem. Co to jest Substack i dlaczego warto tam zajrzeć?

Tablet MatePad SE

Nowością jest natomiast Huawei MatePad SE, czyli tablet o przekątnej ekranu 10,4″ i rozdzielczości 2000×1200 pikseli. Jest to urządzenie typowo multimedialne, wyposażone w stereofoniczne głośniki i system Histen 8.0 do reprodukcji dźwięku przestrzennego. Sercem MatePad SE jest procesor Snapdragon 680 współpracujący z pamięcią 4 GB i dyskiem flash 64 lub 128 GB – nie jest to sprzęt do bicia rekordów wydajności, ale z typowymi zadaniami poradzi sobie dobrze. Wersja Wi-Fi wyposażona została w nową konstrukcję anten dla poprawienia zasięgu i stabilności, dostępny będzie także wariant z modemem LTE.

Bateria 5100 mAh oraz niewysilony SoC powinny zapewnić do 8,5 h pracy na jednym ładowaniu. Ceny MatePada SE wyglądają następująco: wersja Wi-Fi 64 GB – 1099 zł, Wi-Fi 128 GB 1199 zł, LTE 64 GB także 1199 zł. W trwającej od 1 do 14 lutego promocji można zredukować koszt dodatkowo o 100 zł. Zestaw w sklepie firmowym w tym okresie będzie wzbogacony o etui gratis oraz 200 GB dysku chmurowego Huawei na trzy miesiące.