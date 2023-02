Powstał nowy analogowy komputer kwantowy. Wiemy, jak będzie wykorzystywany

O szczegółach projektu jego autorzy piszą na łamach Nature Physics, wyjaśniając, że tego typu urządzenia powinny być szczególnie pomocne w kontekście wykonywania obliczeń z zakresu fizyki kwantowej. Jednym z takich zagadnień będzie nadprzewodnictwo, w czasie którego materiał wykazuje zerową rezystancję. I choć możliwe jest osiągniecie takiego stanu, to obecnie udaje się to w niskich temperaturach. Szczególnie pożądane byłoby natomiast dokonanie tego samego na przykład w temperaturze pokojowej.

Niektóre problemy są po prostu zbyt złożone, aby mogły je rozwiązać nawet najszybsze cyfrowe komputery. Dokładna symulacja złożonych materiałów kwantowych, takich jak wysokotemperaturowe nadprzewodniki, jest naprawdę ważnym przykładem – ten rodzaj obliczeń jest daleko poza obecnymi możliwościami ze względu na wykładniczy czas obliczeń i wymagania pamięciowe potrzebne do symulacji właściwości realistycznych modeli. wyjaśnia jeden z autorów badania, Andrew Mitchell

Dzięki postępom w zakresie projektowania komputerów kwantowych oraz ich analogów inżynierowie coraz lepiej radzą sobie z tworzeniem urządzeń zdolnych do rozwiązywania nawet wymagających zagadek. Jak przyznają członkowie zespołu, jak na razie nie udało im się zbudować uniwersalnego programowalnego komputera kwantowego o mocy wystarczającej do rozwiązania wszystkich otwartych problemów w fizyce, ale i tak pojawiło się sporo możliwości. Analogowe urządzenie jest bowiem w stanie uporać się z wybranymi zagadnieniami z zakresu fizyki kwantowej.

Analogowy komputer kwantowy może pomóc w badaniach nad nadprzewodnictwem

Jak wyjaśnia Goldhaber-Gordon, tego typu urządzenia mają tworzyć coś w rodzaju analogii sprzętowej do problemu, który naukowcy próbują w danym momencie rozwiązać. Za przykład podaje sytuację, w której celem jest przewidywanie ruchów planet na nocnym niebie czy czasu zaćmienia. Aby tego dokonać można stworzyć mechaniczny model Układu Słonecznego, w którym ruchy kół zębatych odzwierciedlają sposób poruszania się poszczególnych ciał niebieskich. W przypadku fizyki kwantowej jest to rzecz jasna “nieco” bardziej skomplikowane.

Trzeba bowiem skorzystać z komponentów kwantowych, dlatego nowy analog zawiera układy elektroniczne z komponentami w skali nano, których właściwości rządzą się prawami mechaniki kwantowej. Istotny w całej sprawie jest fakt, że istnieje możliwość skalowania opisywanej technologii od pojedynczych jednostek do dużych sieci zdolnych do symulacji masowej materii kwantowej. Istnieje nawet opcja zaprojektowania nowych mikroskopijnych interakcji kwantowych. W przyszłości mogłoby to doprowadzić do powstania nowej generacji skalowalnych półprzewodnikowych analogowych komputerów kwantowych.