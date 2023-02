OnePlus 11 to bez wątpienia najgorętsza premiera roku dla tego producenta. Tym razem OnePlus chce uderzyć raz, ale potężnie i patrząc na to, co już wiemy o nowym smartfonie, OnePlus 11 będzie naprawdę mocnym uderzeniem, a tuż za nim będzie szło jeszcze jedno, niemniej potężne; słuchawki OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus 11 – co już o nim wiemy?

Słowem: wszystko. A przynajmniej prawie wszystko, wszak nie znamy jeszcze cen i być może smartfon skrywa przed nami jakąś tajemnicę, której producent dotąd nie wyjawił. Wiemy jednak dokładnie, jak nowy model wygląda i co ma w środku.

Wizualnie OnePlus 11 prezentuje się naprawdę ciekawie; widać, że Chińczycy czerpali inspirację z wielu źródeł i połączyli ją w produkt, który wyróżnia się z tłumu.

OnePlus 11 to duży smartfon, jak i poprzednie odsłony. Mowa o urządzeniu z wyświetlaczem o przekątnej 6,7” i rozdzielczości 1440p, wykonanym w technologii OLED LTPO, czyli ze zmienną częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz. Ekran pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus pierwszej generacji, zaś obudowa mierzy sobie 161,1 x 74,1 x 8,53 mm i waży 205 g. Z pewnością będzie się dało odczuć, że obcujemy z produktem premium.

Od strony wydajności nowy OnePlus będzie jednym z najpotężniejszych smartfonów na rynku. Jego sercem jest bowiem procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen. 2, wspierany przez 12 lub 16 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci masowej.

Zasilanie podzespołom dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładujemy przewodowo z mocą 100W dzięki ładowarce SuperVOOC. Pełne naładowanie przy użyciu ładowarki przewodowej od 0 do 100% potrwa raptem 25 minut, a odpowiednią ładowarkę znajdziemy w opakowaniu, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste. Nawiasem mówiąc, OnePlus wykorzystał ostatnio ten fakt, by sprzedać prztyczek w nos swojemu rywalowi; w tym przypadku – całkiem zasadnie.

Te potężne podzespoły będą napędzać system ColorOS 13 bazujący na Androidzie 13, więc możemy się spodziewać idealnej płynności działania, tożsamej od lat ze smartfonami OnePlusa.

Aparat-legenda

Po raz kolejny OnePlus współpracował przy stworzeniu aparatów z legendarnym producentem aparatów Hasselblad, a efektem tej współpracy ma być idealnie dostrojona optyka i znakomite przetwarzanie kolorów – o efektach przekonamy się jednak dopiero wtedy, gdy sami sprawdzimy nowe aparaty. A skoro o aparatach mowa, to OnePlus 11 zaoferuje trzy sensory z tyłu:

– 50 Mpix Sony IMX890 z obiektywem f/1.8

– 48 Mpix Sony IMX518 z obiektywem ultraszerokokątnym f/2.2

– 32 Mpix Sony IMX709 z obiektywem telefoto 2x f/2.0

Z przodu zaś znajdziemy standardową kamerkę do selfie 16 Mpix.

Ile to wszystko będzie kosztować?

To jedyne, czego jeszcze nie wiemy przed jutrzejszą premierą. Z roku na rok OnePlus wycenia swoje smartfony coraz wyżej, więc można się spodziewać, że i w tym roku nie uciekniemy przed podwyżką – choćby ze względu na globalną sytuację ekonomiczną.

Patrząc jednak na to, jak bardzo drożeją produkty konkurencji i jak wiele OnePlus chce zaoferować swoim nowym modelem, nawet po podwyżce jego zakup nadal może być opłacalny na tle rywali. To samo dotyczy nowych słuchawek OnePlus Buds Pro 2, które mogą okazać się cichym bohaterem tej premiery. Producent zaimplementował w nich bowiem 24-bitowe audio i obsługę kodeka LHDC oraz dźwięk przestrzenny 360. Już pierwsza generacja grała ponadprzeciętnie dobrze, więc można się spodziewać, że nowa odsłona będzie tylko lepsza. Szczegóły poznamy niedługo – premiera nowych produktów OnePlusa nastąpi już 7 lutego 2023 r.