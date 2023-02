Plus stawia na nowoczesność. Do oferty trafiają startery eSIM

eSIM to całkowicie wirtualna karta SIM otrzymywana drogą cyfrową. Wystarczy, że aktywujemy ją na swoim urządzeniu, a ona zapisuje się w niewielkim module, który na stałe jest wbudowany w smartfon, tablet albo smartwatch. Nie jest to więc fizyczna karta i niczego nie trzeba do telefonu wkładać. Działa jednak jak zwykła karta SIM, a jej instalacja jest szybka i łatwa. Tę technologię wdrożyło już u siebie Orange, jako pierwsza sieć w Polsce. Potem również T-Mobile zaczęło oferować ją swoim klientom, a po tych dwóch operatorach, w sierpniu 2021 roku, także Plus.

Teraz Plus idzie o krok dalej, bo wprowadza do oferty startery z eSIM, od razu oferując klientom paczkę 30 GB na start

Na wykorzystanie tego prezentu mają 15 dni. Koszt takiego startera to 15 zł, które i tak możemy wykorzystać na rozmowy, SMS-y, MMS-y, Internet czy wykupienie pakietu, np. Bez Limitu, przy którym możemy skorzystać z promocji „Nawet 1500 GB na lata”. Środki znajdą się na koncie klienta, a jeśli zdecydujemy się na doładowanie za 30 zł, otrzymamy kolejne 30 GB, ale tym razem do wykorzystania w ciągu roku.

Oczywiście kupując taką nowość, jak wirtualną kartę eSIM z pewnością będziecie zastanawiać się, w jaki sposób ją aktywować

Plus podkreśla, że jest to łatwy proces, ale należy pamiętać, że do korzystania z eSIM konieczne jest odpowiednie urządzenie wyposażone w tę technologię. Jeśli już mamy to sprawdzone, wówczas trzeba zadbać o dostęp do internetu, najlepiej poprzez połączenie WiFi. Kolejny krokiem jest instalacja wirtualnej karty SIM poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego w środku startera. Jak to zrobić? Tutaj są różne sposoby:

zeskanować za pomocą aparatu fotograficznego (większość telefonów posiada taką funkcjonalność),

wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach telefonu.

Następnie musimy wpisać kod PIN, który został zapisany na kartoniku w starterze i… i to wszystko. Po poprawnym wykonaniu tych kroków profil z kartą eSIM zostanie dodany do urządzenia.

Dla osób, które nie mają odpowiedniego sprzętu w swoim posiadaniu, a właśnie rozglądają się za nowym smartfonem, podpowiadamy, które modele dostępne w Plusie obsługują eSIM. Są to m.in.:

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 128GB lub 256GB,

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 512GB,

Samsung Galaxy S22 5G 128GB,

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB,

Oppo Reno7 5G 8/256GB,

Oppo Reno6 Pro 5G 256GB,

Motorola razr 2022 5G 8/256GB, a także

iPhone’y z serii 13 i 14,

iPhone SE 2022.

Startery z kartą eSIM można kupić w salonach sprzedaży Plusa lub w wybranych punktach Inmedio na lotniskach i dworcach.