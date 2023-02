Cement będzie można produkować bez emisji. Pomoże przełomowa technologia

Departament Energii Stanów Zjednoczonych również wydaje się w to wierzyć, ponieważ przyznał finansowanie na rzecz projektu Solar MEAD. Nadrzędnym celem jego pomysłodawców jest dekarbonizacja przemysłu związanego z produkcją cementu.

Jak miałoby to dokładnie wyglądać? Przede wszystkim mówi się o rezygnacji z paliw kopalnych oraz wykorzystaniu energii słonecznej w procesie produkcyjnym. Takie podejście powinno doprowadzić do osiągnięcia zerowych emisji netto, co będzie szczególnie pożądane w czasach, w których każda tona dwutlenku węgla trafiającego do atmosfery może zaważyć na przyszłości całej ludzkości.

Kluczową rolę w pozyskiwaniu cementu odgrywa tzw. klinkier cementowy, czyli grudki powstające za sprawą wypalania w wysokich temperaturach. Te dochodzą do nawet 1500 stopni Celsjusza. Jak zauważają naukowcy, zazwyczaj wykorzystuje się w tym celu paliwa kopalne, które są odpowiedzialne za około 40 procent bezpośrednich emisji dwutlenku węgla, jeśli chodzi o cały proces.

Produkcja cementu jest związana z emisjami pochodzącymi ze spalania paliw kopalnych

W ramach Solar MEAD temperatury miałyby pozostawać niezmiennie wysokie, lecz droga ich utrzymywania byłaby zupełnie inna. Ta zakłada wykorzystanie energii słonecznej. Jak podkreśla Nathan Schroeder, który przewodzi prowadzonym badaniom, niewiele technologii odnawialnych jest w stanie wygenerować tak wiele ciepła, jak potrzebne jest do przetworzenia surowca cementowego.

W tym przypadku ma to być natomiast możliwe. Jeśli teoretyczne założenia uda się wykazać w praktyce, to wymyślony proces mógłby pozwolić na całkowitą rezygnację z paliw kopalnych w czasie produkcji cementu. Niedawno informowaliśmy o betonie zdolnym do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. Takie rozwiązania zyskują ostatnimi czasy coraz większą popularność, dlatego pozostaje nam cieszyć się z kierunku, w jakim idzie obecna nauka.

