Dosłownie zamknęli w betonie groźny gaz. To pierwszy taki przypadek na świecie

Trzy amerykańskie firmy Heirloom, CarbonCure Technologies oraz Central Concrete ogłosiły pomyślne zakończenie pilotażowych prac nad składowaniem dwutlenku węgla bezpośrednio wychwyconego z powietrza w strukturze betonu. Jest to pierwszy raz na świecie, kiedy udało się przeprowadzić taki eksperyment – dowiadujemy się z informacji prasowej.

Pierwsza z wymienionych firm była odpowiedzialna za początkowy proces wychwytywania CO 2 . Etap bazował na rozpuszczonej skale wapiennej, która zbudowana jest z węglanu wapnia. Pod wpływem ciepła z pieca zasilanego energią odnawialną rozpada się on między innymi na tlenek wapnia.

Następnie tlenek wapnia umieszczony na odpowiednich tacach działał jak gąbka, pobierając dwutlenek węgla z powietrza zanim z powrotem trafiłby do pieca. Kolejnym krokiem było wprowadzenie pobranego atmosferycznego CO 2 do ścieków powstałych z produkcji betonu. Jak przekazane jest w komunikacie, mowa o wodzie pochodzącej z recyklingu, która była zebrana po wypłukaniu betoniarek.

W takim reaktywnym roztworze znajduje się jeszcze sporo cementu, który w kontakcie z dwutlenkiem węgla mineralizuje, tworząc zaczyn do nowych mieszanek betonu. W ten sposób gaz cieplarniany jest składowany w betonie – w formie węglanu wapnia.

Gaz cieplarniany zamknęli w betonie. To dopiero początek wychwytywania CO 2

Proces przeprowadzony przez wspomniane firmy budzi jeszcze kilka pytań. Trzeba zaznaczyć, że pilotaż obejmował wychwycenie jedynie 38 kilogramów atmosferycznego CO 2 , co odpowiada emisji samochodu, który przejechał 150 kilometrów – podaje The Verge. Nie wiemy, jak działałby proces na większą skalę. Kolejną problematyczną kwestią wydają się być koszty energetyczne całego przedsięwzięcia.

Wykorzystywanie dwutlenku węgla wprost z powietrza do tworzenia kolejnych mieszanek betonowych wydaje się tak czy owak bardzo zasadne. Produkcja betonu jest jedną z najbrudniejszych dla środowiska. Rozwój DAC (bezpośredniego wychwytywania gazu) w Stanach Zjednoczonych będzie stymulowany także dzięki nowej ustawie redukującej inflację i stawiającej na „zielone technologie”.