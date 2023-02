Returnal – test wydajności kart graficznych Nvidia

Wymagania Returnal PC

Minimalne wymagania zalecane do gry 720p w 60 fps są naprawdę niskie. GTX 1060 czy RX 580 nie są nowymi czy wydajnymi kartami, podobnie jak procesor i5-6400 czy Ryzen 5 1400X. Mamy też zalecane 16 GB RAM oraz 60 GB miejsca na dysku.

Jeśli chcemy grać na ustawieniach epickich bez ray tracingu to potrzeba już RTX 3080 lub RX 6800 XT, procesora i7-9700K czy Ryzena 7 3700X oraz 32 GB RAM. Jeśli dodamy do tego RT to wymagania rosną do RTX 3080 Ti / RX 6950 XT oraz i9-11900K / 5900X. To są jednak ustawienia do gry w 3840 x 2160 przy 60 fps, więc tak naprawdę nadal nie są one wysokie. Biorąc pod uwagę ostatnie premiery są to wręcz bardzo rozsądne wymagania, które wraz ze spadkiem rozdzielczości powinny maleć. Widać jednak trend pokazujący, że przy maksymalnych ustawieniach 32 GB RAM zdecydowanie powinien się przydać.

Testy wykonaliśmy przy wybranych ustawieniach Epickich. Returnal wspiera też ray tracing dla cieni i odbić, co również zostało przez nas sprawdzone przy ustawieniach Epickich. Nie zabrakło również DLSS (testowaliśmy w trybie Jakość), ale nie ma tutaj DLSS 3.0 więc nie ma możliwości odpalenia generatora klatek. Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarka, ale wyniki ściągaliśmy z zewnętrznego programu. Benchmark wyrzuca minimalną ilość klatek, która jest gorszym parametrem niż 1% poniżej. Gra działa na API DirectX 12, a wykorzystane przez nas sterowniki to Game Ready 528.49. Na wykresach znajdziecie karty, które w danej konfiguracji uzyskały średnio powyżej lub blisko 20 fps. Testy wykonaliśmy trzy razy lub do uzyskania powtarzalności.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Gra rzeczywiście nie ma zbyt dużych wymagań przy maksymalnych ustawieniach bez ray tracingu. W Full HD nawet przy GTX 1660 SUPER możecie liczyć na płynną rozgrywkę. Do średnio 60 fps wystarczy RTX 2060, a jeśli chodzim o 1% poniżej to RTX 2080 SUPER. Najwydajniejszy RTX 4090 zapewnia średnio powyżej 200 fps.

Dodanie ray tracingu przy ustawieniach Epickich trochę obniża wyniki, ale wcale nie tak mocno. Tutaj średnio 60 fps zapewnia RTX 2070 SUPER, a przy 1% poniżej RTX 3070 Ti. Natomiast o w miarę płynnej rozgrywce można mówić nawet w przypadku RTX 2060 czy RTX 3050, choć przy tej ostatniej słabiej wypada 1% poniżej. RTX 4090 zapewnia tutaj ponad 180 fps.

DLSS przyda się przy najsłabszych kartach. Tutaj ta technologia podbija wyniki choćby RTX 3050 czy RTX 2060, z których ten ostatni oferuje już średnio powyżej 60 fps. Natomiast nawet na tej pierwszej możecie odpalać powyższe ustawienia i cieszyć się z płynnej rozgrywki. Najwydajniejsze karty to ponownie bardzo wysokie wyniki.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Wyższa rozdzielczość to oczywiście inne wymagania. Średnio 60 fps zapewnia RTX 2070 SUPER, ale jeśli chodzi o 1% poniżej to dopiero RTX 3080. Natomiast średnio powyżej 30 fps nadal zapewnia GTX 1660 SUPER. RTX 4080 czy RTX 4090 oferują ponownie bardzo wysokie wyniki.

Po włączeniu RT RTX 3050 notuje poniżej 30 fps. 1% poniżej na poziomie 30 fps ma RTX 2070 SUPER, a średnio 60 fps osiąga RTX 3070. Natomiast RTX 4080 czy RTX 4090 notują powyżej 100 fps. Są to nadal świetne wyniki patrząc na to, że nie ma tutaj włączonego DLSS.

Dodanie DLSS sprawia, że wszystkie karty osiągają średnio powyżej 40 fps. Natomiast dopiero RTX 2060 SUPER zapewnia tak naprawdę płynną rozgrywkę. Jeśli chcecie osiągać średnio 6 fps to potrzebujecie wtedy RTX 2070 SUPER, a przy 1% poniżej RTX 3070 Ti. Wyniki są więc świetne i widać, że nawet na najsłabszych kartach można przyjemnie pograć przy takich ustawieniach.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

Przy rozdzielczości 3840 x 2160 do średnio 60 fps potrzebujecie RTX 3080. Natomiast średnio 30 fps zapewnia RTX 2070 SUPER. Trochę gorzej jest przy 1% poniżej, że 60 fps to dopiero RTX 4080. Wyniki oceniam jest pozytywnie i ponad 100 fps przy RTX 4090 to nadal znakomity wynik.

Dodanie ray tarcingu bez DLSS w takiej rozdzielczości zazwyczaj jest pogromem dla kart. Często żadna nie osiąga średnio 60 fps. Tym razem mamy inaczej i już RTX 4080 osiąga tę wartość klatek na sekundę, a RTX 4090 zapewnia średnio powyżej 90. Nawet RTX 3070 gwarantuje średnio powyżej 30 fps, co zdecydowanie jest warte uwagi.

Na koniec pozostało dodanie DLSS w trybie jakość. Tutaj średnio 30 fps ma nawet RTX 2060 SUPER. 60 fps to już RTX 3080, co bez wątpienia pokazuje, że gra została bardzo dobrze przygotowana pod PC. 1% poniżej na poziomie 30 fps ma RTX 2080 SUPER. Mają nawet nie najwydajniejszą kartę możecie spokojnie odpalać takie ustawienia.

Returnal na PC – czy to udany port?

Returnal to gra świetnie przygotowana pod PC. Wymagania nie są wysokie, nawet po włączeniu ray tracingu w najwyższych opcjach. Po kilku tytułach, w których nawet RTX 4090 po włączeniu RT bez DLSS w 3840 x 2160 nie zapewniał średnio 60 fps mamy miłą odmianę. W najwyżej rozdzielczości po włączeniu DLSS jakość już RTX 3080 gwarantuje średnio 60 fps, a 30 fps to nawet RTX 2060 SUPER. Do płynnej rozgrywki w rasteryzacji w 1920 x 1080 wystarczy nawet GTX 1660 SUPER, który osiąga 1% poniżej lekko powyżej 30 fps. Przy takich ustawieniach średnio 60 fps zapewnia też już RTX 2060.

Wyniki są więc świetne i aż chciało by się, żeby więcej gier oferowało taką wydajność na różnych kartach graficznych. Returnal jest więc miłą odmianą po Hogwarts Legacy, gdzie mieliśmy do czynienia z naprawdę sporymi wymaganiami sprzętowymi.