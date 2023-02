Forspoken – test wydajności kart graficznych Nvidia

Wymagania Forspoken

Wymagania Ultra są dosyć spore. Musicie tutaj mieć stosunkowo mocny procesor oraz naprawdę wydajną kartę graficzną. Oczywiście dotyczą one rozgrywki w 3840 x 2160 w 60 fps, ale tutaj nie ma co podchodzić ze słabszym komputerem. Warto zwrócić uwagę na rekomendowane. Mamy tutaj RTX 3070, ale taka karta ma zapewnić nam 30 fps w 2560 x 1440 px – to wydaje się już sporym wymaganiem jak na takie ustawienia. Poza tym wraz ze wzrostem ustawień rośnie sugerowany RAM, który przy Ultra wynosi 32 GB. Pamiętajcie też, że powinniście mieć 150 GB miejsca na dysku – pod tym względem wymagania również są spore. Forspoken powinno być więc wymagające pod względem sprzętowym, w tym karty graficznej.

Testy przeprowadziliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarka. Obejmuje on 7 różnych scen, które dobrze powinny reprezentować wydajność na przestrzeni różnych sytuacji w grze. Co więcej limit 120 fps nie dotyczy benchmarka – bez problemów najwydajniejsze karty osiągały lepsze rezultaty. Gra oczywiście działa na API DirectX 12 i ma dwie funkcje związane z ray tracingiem: cienie i ambient occlusion. Sprawdziliśmy wydajność kart graficznych przy wyłączonych tych opcjach, włączonych oraz przy włączonych z dodanym DLSS: Jakość. Zainstalowane sterowniki to GeForce Game Ready 528.24. Na wykresach znajdziecie karty, które w danej konfiguracji uzyskały średnio powyżej 20 fps. Testy wykonaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalności.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Przy powyższej konfiguracji średnio 30 fps zapewnia GTX 1660 Ti, ale widać tutaj naprawdę mocne spadki i rozgrywka nie jest płynna. Najniższy 1% na poziomie powyżej 30 ma RTX 2070 SUPER, a karty pokroju RTX 2080 SUPER kręcą się w okolicach 60 fps średnio. To właśnie te modele uznałbym za wystarczające do płynnej rozgrywki.

Jak włączymy ray tracing to robi się oczywiście jeszcze gorzej. Średnio 30 fps zapewniają karty od RTX 2060 SUPER, a 1% poniżej to karty od RTX 3070. Także średnio 60 fps uzyskał dopiero RTX 3070 Ti. Już tutaj widać, że przydałby się DLSS, a co dopiero będzie w wyższych rozdzielczościach.

Po dodaniu DLSS w trybie Jakość jest już lepiej. Nadal 1% poniżej na poziomie 30 fps ma RTX 3070, ale już trochę słabsze karty kręcą się w okolicach tej wartości. RTX 3070 wydaje się też ciekawą opcją do takiej rozgrywki, bowiem osiąga średnio powyżej 60 fps.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W wyższej rozdzielczości średnio 30 fps osiągają karty od RTX 2060 SUPER, a 60 fps od RTX 3080. Widać tutaj, że gra naprawdę jest wymagająca, a jeszcze nie ma włączonego RT. Jeśli popatrzymy na 1% poniżej to 30 fps osiągają tutaj karty od 3070 Ti.

Włączenie ray tracingu sprawia, że średni 30 fps osiągają karty od RTX 2080 SUPER, a 60 fps od RTX 3080 Ti. RTX 3080 ma również wynik bliski 60 fps, a 1% poniżej jest powyżej 30 więc tutaj też możecie cieszyć się z w miarę płynnej gry.

DLSS w trybie Jakość ponownie ratuje sytuację. CO prawda ponad 60 fps to tylko RTX 3080, ale tak naprawdę od RTX 3070 jest całkiem nieźle. Może nie ma 60 fps średnio, ale wynik na poziomie powyżej 50 fps z 1% poniżej ok. 29 nie jest złym rezultatem w Forspoken.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W 3840 x 2160 zaczyna się już robić poważnie. Średnio 60 fps zapewnią tylko RTX 4080 i RTX 4090. Średnio 30 fps to już RTX 3080, ale patrząc na spadki zbyt płynnie tutaj nie będzie.

Po dodaniu ray tarcingu to nawet RTX 4080 nie zapewnia średnio 60 fps – tylko RTX 4090 przebiło tę wartość. Do takich ustawień nie ma co podchodzić tak naprawdę bez DLSS.

Po włączeniu wspomnianej technologii w 3840 x 2160 w Forspoken wyniki są już znacznie lepsze. Blisko średnio 60 fps plasuje się RTX 3080 Ti, a 4080 jest blisko tej wartości przy 1% poniżej. Średnio 30 fps to osiąga RTX 3070, ale spadki sa dosyć spore. Tutaj bardziej RTX 3080, lub większe ustawienie DLSS dało by radę.

Podsumowanie

Forspoken to gra zdecydowanie wymagająca dla kart graficznych. Wydaje mi się, że są one zawyżone i optymalizacja mogła by być znacznie lepsza, bowiem sama jakość obrazu niczym nie uzasadnia takich wymagań. Gra nie wygląda oszałamiająco, a wyniki jasno wskazują, że do maksymalnych ustawień z ray tracingiem zdecydowanie potrzeba wydajnego sprzętu. Np. w 1080p przy włączonym RT aby osiągnąć średnio 60 fps przyda się RTX 3070 Ti. Po dodaniu DLSS Jakość będzie to już RTX 3070, ale nadal są to spore wymagania. Warto też zwrócić uwagę na spadki fps, które potrafią być naprawdę spore.

Gra powinna więc zostać zdecydowanie lepiej przygotowana na premierę PC. Zapewne wraz z czasem zostanie to wszystko poprawione, ale nie można akceptować premiery w takiej formie. Producent powinien wyłapać problemy wcześniej i przesunąć premierę tak, aby zostało to dopracowane i poprawione.