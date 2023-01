Test Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC?

W zestawie z kartą znajdziemy przejściówkę zasilania na 4x 8-pin oraz holder. Dodatki są więc standardowe jak na RTX 4090. Sam holder pnie jest stawiany pod kartą, a przykręcany śrubkami w tych samych miejscach, w których jest mocowana płyta główna. Jest to trochę inne podejście, ale powinno również dobrze utrzymywać kartę w poziomie.

Grafika wygląda dobrze, ale nie świetnie. Mamy do czynienia z czarno-szarą konstrukcją, która ma małe podświetlenie z boku oraz wokół wentylatorów. W obudowie w oknie jakoś wybitnie nie będzie się wyróżniała, ale to też nie dla każdego jest minus. Jakość wykonania jest za to świetna i pod tym względem mamy do czynienia z jednym z lepszym RTX 4090.

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC ma wymiary 340 x 150,2 x 75,2 mm i waży ok. 2 kg. Karta jest więc długa i ciężka. Pojemna obudowa jest tutaj wskazana, jak również wykorzystanie dołączonego holdera. Zasilanie odbywa się ze wtyczki 16-pin, ale tak jak wspominałem w zestawie mamy przejściówkę. Sugerowany zasilacz powinien mieć 1000 W mocy. Grafika chłodzona jest między innymi dzięki trzem 110 mm wentylatorom. Środkowy z nich obraca się w przeciwnym do reszty kierunku, a całość pracuje półpasywnie. Karta oferuje następujące wyjścia obrazu: 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1.

Karta ma podwójny BIOS, który możecie zmienić poprzez fizyczny przełącznik obecny z boku. Taktowanie boost na obu wynosi tyle samo: 2535 MHz. Nie jest to więc zbyt imponujące OC, ale w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px wynosiło ono średnio 2790 MHz. Tutaj jest to wynik wyższy niż w przypadku części kart z większym fabrycznym boostem.

Sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

RTX 3050, RTX 3090: Nvidia Game Ready 511.32

RTX 3090 Ti: Nvidia Game Ready 512.16

RTX 4090: Nvidia Game Ready 521.90

RTX 4080: Nvidia Game Ready 526.72

RTX 4070 Ti: Nvidia Game Ready 527.62

Radeon RX 6500 XT: Adrenalin 22.2.3

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Wyniki w pierwszej z rozdzielczości są świetne. Widać tutaj jednak bottleneck i sama wydajność jest ograniczana przez pozostałe podzespoły. Możecie to zauważyć porównując wyniki do RTX 4080 czy tego samego modleu w 2560 x 1440 px – spadki są naprawdę niskie.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC wypada najczęściej pośrodku testowanych RTX 4090. Wydajność w tej rozdzielczości jest również świetna i bez wątpienia możecie odpalać wszystkie gry w maksymalnych detalach.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej z rozdzielczości, tak samo jak w przypadku pozostałych RTX 4090, spokojnie możecie odpalać gry przy maksymalnych detalach. Wyniki są świetne i karta bez problemów radzi sobie z różnymi tytułami.

Temperatury

Przy obu BIOSach pod obciążeniem temperatura jest dosyć niska. Nie ma więc tutaj żadnych obaw o zbyt wysokie nagrzewanie się testowanej konstrukcji.

Głośność

W spoczynku jest oczywiście idealna cisza – zapewnia to tryb półpasywny. Pod obciążeniem w trybie OC nie jest jakoś wybitnie głośno, ale gorzej niż w przypadku konkurencji. W Silent jest już ciszej, choć tutaj ponownie mogło by być trochę lepiej.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest podobny do pozostałych modeli RTX 4090. Oznacza to trochę niższy wynik niż w przypadku RTX 3090, co przy naprawdę sporym wzroście wydajności jest świetnym rezultatem.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 250 MHz na rdzeniu i o 212 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

RTX 4090 to bez wątpienia najwydajniejsza seria kart w naszym zestawieniu. W rozdzielczości 3840 x 2160 przewaga nad RTX 4080 wynosi ok. 33%, co jest naprawdę sporą różnicą. Niczego wydajniejszego nie znajdziecie w sprzedaży. Sam model Gigabyte plasuje się dokładnie pośrodku wszystkich wersji RTX 4090 (praktycznie na równie z modelem Asusa), jakie miałem okazję testować. Jest to więc bardzo dobra wydajność i z pewnością będziecie z niej bardzo zadowoleni.

Test Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC – podsumowanie

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC to ponownie model wart polecenia. Jest on świetnie wykonany, choć okupione to zostało wielkością oraz wagą. Tutaj spora obudowa i wykorzystanie dołączonego holdera są zalecane. Karta wygląda dobrze, ale w obudowie z oknem może trochę zniknąć. Plusem jest dołączona przejściówka zasilania na 4x 8-pin.

W testach wypadła ona oczywiście znakomicie zapewniając świetną wydajność i płynną rozgrywkę nawet w 3840 x 2160. Spośród wszystkich RTX 4090 plasuje się ona pośrodku, więc tutaj również jest dobrze. Grafika ma podwójny BIOS, a przy obu w spoczynku wentylatory działają pasywnie. Pod obciążeniem temperatury są dobre, ale głośność w obu trybach mogła by być trochę niższa – nie jest jednak i tutaj źle. Pobór mocy jest podobny do pozostałych testowanych modeli. Karta podkręca się za to świetnie i tutaj zdecydowanie warto wykorzystać jej możliwości.

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC kupicie już nawet za ok. 9300 zł – jest to jeden z tańszych modeli RTX 4090 dostępny w sklepach. Moim zdaniem warto więc rozważyć jego zakup bo powinniście być z karty naprawdę zadowoleni.