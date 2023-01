Test ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO

Jak wygląda i co oferuje ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO?

Wraz z kartą otrzymujemy kabel ARGB, holder oraz przejściówkę na 3x 8-pin. Kabel pozwala na podłączenie do karty innego urządzenia ARGB i sterowanie nim poprzez oprogramowanie karty graficznej. Holder zdecydowanie się przyda przy tej konstrukcji – jest ona duża i ciężka.

Karta utrzymuje nietypowy wygląd serii AIRO. Całość jest zaokrąglona i ma podświetlenie z boku czy na górze. Wygląda to naprawdę dobrze i zdecydowanie może się podobać. Również w obudowie z oknem karta nie zniknie, a ładnie będzie się prezentowała. Jakość wykonania jest świetna i mamy do czynienia z jednym z najlepszych modeli RTX 4070 Ti na rynku.

Czytaj też: Test MSI GeForce RTX 4080 Suprim X

ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO ma wymiary 355,5 x 149,6 x 72,1 mm (zajmuje 3,5 slota PCI). Do tego modelu zdecydowanie potrzebujecie pojemnej obudowy. Zasilanie odbywa się z nowej wtyczki, ale tak jak wspominałem w zestawie znajdziecie przejściówkę na 3x 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Karta ma cztery wyjścia obrazu i są to: 1x HDMI 2.1 i 3x DIsplayPort 1.4a.

Testowany model ma podwójny BIOS (Amplify i Quiet). Możecie go zmienić przyciskiem umieszczonym z boku. Karta zacznie wtedy świecić się na kolor odpowiadający danemu BIOSowi. Wadą takiego rozwiązania jest fakt, że jeśli chcecie zobaczyć co jest aktualnie włączone to albo musicie mieć oprogramowanie albo włączyć i wyłączyć PC (karta miga na odpowiedni kolor przy starcie). Przy obu BIOSach taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2700 MHz. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px wynosiło 2882 MHz.

Sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

RTX 3050, RTX 3090: Nvidia Game Ready 511.32

RTX 3090 Ti: Nvidia Game Ready 512.16

RTX 4090: Nvidia Game Ready 521.90

RTX 4070 Ti: Nvidia Game Ready 527.62

Radeon RX 6500 XT: Adrenalin 22.2.3

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Informacje o testach znajdziecie w tym artykule.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Model ZOTACa wypada najlepiej spośród testowanych RTX 4070 Ti. W pierwszej z rozdzielczości bez problemów też pokonuje RTX 3090 Ti i jest wydajniejszy od tej karty.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej z rozdzielczości karta plasuje się już bliżej RTX 3090 Ti. Grafika oferuje jednak nadal świetną wydajność, która pozwala na bezproblemowe cieszenie się z płynnej rozgrywki.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej z rozdzielczości karta niestety zaczyna przegrywać z RTX 3090 Ti. Pojawiają się też gry, w których nie osiągniecie 60 fps przy maksymalnych detalach. RTX 4070 Ti traci więc wraz ze wzrostem wydajności i w najwyżej rozdzielczości niestety ale wypada słabiej od najwydajniejszej karty poprzedniej generacji.

Temperatury

Karta ma podwójny BIOS, na którym grafika wypada trochę inaczej pod względem temperatur i głośności. W trybie Amplify temperatury są niskie, a przy Quiet o 3°C pod obciążeniem większe. Nadal są one niższe niż 70°C więc nie ma do czego się przyczepić.

Głośność

W spoczynku jest idealna cisza – karta pracuje wtedy pasywnie. W trybie Quiet pod obciążeniem jest rzeczywiście cicho, choć nie tak jak w przypadku modelu Asusa w Q Mode. W trybie Amplify jest trochę głośniej, ale wynik poniżej 40 dBA to nadal bardzo dobry rezultat.

Pobór mocy

Pobór mocy jest naprawdę bardzo dobry. Karta konkuruje wydajnością z RTX 3090 Ti, a potrzebuje znacznie mniej mocy. Pod tym względem Nvidia wykonała świetną robotę.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 140 MHz na rdzeniu i o 187 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Model ZOTACa wypada najwydajniej spośród do tej pory testowanych. Różnice jak zawsze nie są duże, ale z pewnością występują. Pamiętajcie też, że wszystko zależy od sztuki, na jaką traficie. Karta bardzo dobrze sprawdza się w Full HD i 2560 x 1440 px, gdzie osiąga wyniki średnio wyżej niż RTX 3090 Ti. W 3840 x 2160 px wydajność znacznie spada i tutaj grafika wypada średnio słabiej niż RTX 3090. Biorąc jednak pod uwagę znacznie niższy pobór mocy czy niższą cenę jest naprawdę dobrze.

Czytaj też: Test GeForce RTX 4070 Ti. Najgłośniejsza premiera roku, a u nas test dwóch modeli

Test ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO – podsumowanie

ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO to kolejny model RTX 4070 Ti wart Waszej uwagi. Jest to karta bardzo dobrze wykonana i świetnie wyglądająca. W szczególności zaokrąglony radiator może przypaść tutaj do gustu. W zestawie oczywiście jest holder czy przejściówka na 3x 8-pin.

W testach GPU wypadło najwydajniej spośród wszystkich testowanych RTX 4070 Ti. Różnice jak zawsze nie są jednak duże i też zależy to od sztuki, na jaką się trafi. Karta wypada więc wydajniej od RTX 3090 Ti w 1920 x 1080, minimalnie wydajniej w 2560 x 1440 i słabiej w 3840 x 2160. To właśnie w tej drugiej rozdzielczości sprawdzi się ona też najlepiej. Sam model ZOTACa ma podwójny BIOS, więc możecie wybrać, czy zależy Wam na niższych temperaturach czy lepszej kulturze pracy. Pobór mocy jest naprawdę dobry i znacznie niższy od RTX 3090 Ti. Kartę możecie też ładnie podkręcić i zyskać darmowe fps.

Ceny kart RTX 4070 Ti powinny zaczynać się od 4399 zł. Testowana wersja będzie jednak z pewnością droższa. Przy nawet trochę wyższej cenie będzie to nadal bardzo dobry model zdecydowanie wart Waszej uwagi. Jeśli więc szukacie naprawdę fajnie wykonanej nowej karty Nvidia to warto zwrócić uwagę na testowany model.