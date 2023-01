Test KFA2 GeForce RTX 4080 SG

Jak wygląda i co oferuje KFA2 GeForce RTX 4080 SG?

W zestawie oprócz przejściówki na 3x 8-pin oraz holdera, znajdziemy dodatkowy wentylator (1-Click Booster 2.0) oraz dwa kable ARGB. Sam holder ma podświetlenie, więc powinien naprawdę fajnie się prezentować. Dodatkowy wentylator montowany jest na górze karty, od strony backplate. Tutaj musicie tylko upewnić się, że macie na niego miejsce – może kolidować z pamięciami RAM. Śmigło ma również podświetlenie i podłączane jest bezpośrednio do karty graficznej.

KFA2 GeForce RTX 4080 SG może się podobać. Mamy naprawdę bogate podświetlenie, które jest obecne również w dodatkach. Sam radiator jest czarny, ale na backplate mamy srebrne akcenty. Z boku producent umieścił napis GeForce RTX, który oczywiście jest podświetlany. Całość moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie. Karta jest też dobrze wykonana i tutaj nie mam żadnych uwag.

Testowany model ma wymiary 336 x 138 x 66 mm, więc spora obudowa jest z pewnością potrzebna. Waży on ok. 1,85 kg, więc dołączony holder powinien się przydać. Za zasilanie odpowiada jak zwykle kartach RTX 4000 wtyczka 16-pin, ale mamy przejściówkę na 3x 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory 102 mm, które oczywiście działają półpasywnie. Dostępne wyjścia obrazu to standardowe 1x HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a.

Karta nie ma podwójnego BIOSu. Taktowanie boost wynosi 2565 MHz, ale w oprogramowaniu możecie je zwiększyć o 15 MHz (1-Click OC). W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px wynosiło ono średnio 2736 MHz, czyli znacznie mniej od poprzednio testowanych modeli RTX 4080.

Sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

RTX 3050, RTX 3090: Nvidia Game Ready 511.32

RTX 3090 Ti: Nvidia Game Ready 512.16

RTX 4090: Nvidia Game Ready 521.90

RTX 4080: Nvidia Game Ready 526.72

RTX 4070 Ti: Nvidia Game Ready 527.62

Radeon RX 6500 XT: Adrenalin 22.2.3

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Informacje o testach znajdziecie w tym artykule.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości karta spokojnie pozwala na odpalenie wszystkich gier w maksymalnych detalach – wydajność jest świetna.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej z rozdzielczości wyniki ponownie są bardzo dobre. Model KFA2 jest jednak najsłabszym spośród wszystkich RTX 4080, co trzeba mieć na uwadze.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości ponownie mamy do czynienia z dobrymi wynikami pozwalającymi na w pełni płynną rozgrywkę. Warto jednak zauważyć sporą stratę do RTX 4090. Model KFA2 ponownie tez plasuje się najniżej spośród wszystkich testowanych RTX 4080.

Temperatury

Temperatury pod obciążeniem są bardzo dobre – nie ma obaw o przegrzewanie się. Warto tutaj zauważyć, że dodanie 1-Clip Boostera poprawia wyniki tylko o 1°C, więc nie jest jakiś imponujący spadek.

Głośność

W spoczynku karta jest oczywiście bezgłośna. Pod obciążeniem wyniki są dobre, choć tutaj inne modele potrafią być cichsze. Dodanie wentylatora zwiększa głośność i biorąc pod uwagę niski spadek temperatur, nie wiem, czy jest rzeczywiście wielki sens w jego wykorzystaniu.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest podobny do pozostałych modeli RTX 4080, więc nie ma tutaj ani większych różnic, ani zaskoczenia.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 200 MHz na rdzeniu i o 213 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

RTX 4080 oczywiście zapewnia świetną wydajność, która pozwala nawet na rozgrywkę w 3840 x 2160. Testowany model wypada jednak trochę słabiej od pozostałych kart. Różnice może nie są duże, ale z pewnością występują. Tutaj oczywiście sporo też zależy od sztuki, na jaką się trafi. Generalnie też z pewnością z wydajności oferowanej przez KFA2 GeForce RTX 4080 SG powinniście być zadowoleni.

Test KFA2 GeForce RTX 4080 SG – podsumowanie

KFA2 GeForce RTX 4080 SG to ciekawy przedstawiciel RTX 4080. W zestawie mamy przejściówkę na 3x 8-pin, holder, kable ARGB oraz dodatkowy wentylator. Ten ostatni oraz holder mają swoje podświetlenie, więc jeśli lubicie sporo kolorów to będziecie zadowoleni. Także sama jakość wykonania jest moim zdaniem dobra.

W testach karta oczywiście prezentuje dobrą wydajność pozwalającą na płynną rozgrywkę we wszystkich rozdzielczościach, ale wypada najsłabiej spośród wszystkich testowanych RTX 4080. Tutaj mogło by być trochę lepiej, choć same różnice nie są jakieś wybitnie wielkie. Model KFA2 jest też chłodny i raczej nie powinien Wam przeszkadzać podczas działania. Samo dodanie 1-Clip Boostera tylko trochę obniża temperaturę, ale za to jest głośniej, więc tutaj jego wykorzystanie nie zawsze będzie miało sens. Grafikę warto za to podkręcić, bowiem mamy tutaj spory potencjał.

W momencie pisania testu nie znalazłem w polskich sklepach KFA2 GeForce RTX 4080 SG. Ostatnia oferta opiewała na ok. 6259 zł. Był to tym samym jeden z najtańszych przedstawicieli RTX 4080, który można było kupić. Jeśli znajdziecie ją rzeczywiście w takiej cenie to jak najbardziej będziecie zadowoleni z zakupu.