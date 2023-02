Brudne panele słoneczne nie sprawią już kłopotów. Australijczycy znaleźli na nie sposób

Jednym z problemów trapiących fotowoltaikę są spadki wydajności wywołane ograniczeniem ilości promieni słonecznych docierających do ich powierzchni. O ile wynika to niekorzystnych warunków pogodowych, to inżynierowie nie mają zbyt wielkiego pola do popisu (choć warto przypomnieć, że trwają starania, by panele wynosić na orbitę, gdzie dostęp do słońca jest w zasadzie nieprzerwany). Jeśli jednak mówimy o fizycznych przeszkodach osadzających się na ogniwach, to w tym przypadku sposobów na walkę z wrogiem jest nieco więcej.

Oczywiście można byłoby wynająć człowieka zajmującego się konserwacją powierzchni płaskich, tj. usuwaniem brudu z paneli. Takie rozwiązanie byłoby niestety dość kosztowne, a odnawialne źródła energii – jeśli mają zastępować te konwencjonalne – będą musiały zaskarbić sobie serca klientów właśnie niskimi kosztami. Jak do tej pory ich obniżanie wychodziło naukowcom nieźle, więc byle tak dalej.

Istotny postęp w tej materii może nastąpić dzięki firmie Nanoveu. Australijczycy proponują, by odpowiedzią na zanieczyszczenia była wielofunkcyjna powłoka. Z jej użyciem pojawianie się zabrudzeń czy porostu glonów miałoby stać się w zasadzie niemożliwe. Gdzie tkwi klucz do sukcesu? W hydrofilowej, samoczyszczącej się nanopowłoce. Jeśli jej skuteczność jest tak wysoka, jak twierdzą twórcy, to powinna obniżyć koszty czyszczenia fotowoltaiki.

Dzięki nowej powłoce panele słoneczne mogą być chronione przed pyłem, piaskiem, a nawet glonami

Być może z punktu widzenia mieszkańców naszego kraju glony pojawiające się na panelach nie są realnym problemem, jednak wszędzie tam, gdzie roczne temperatury i wilgotność są wyższe, takie utrudnienia okazują się codziennością. Tym bardziej, że spadek wydajności systemów fotowoltaicznych podyktowany porostem glonów jest znaczny i może wynieść nawet 26%. Poza glonami na liście eliminowanych “przeciwników” twórcy wymieniają piasek, kurz i inne, powszechnie występujące zanieczyszczenia, które zakrywają ogniwa.

Jak wyjaśnia dyrektor generalny australijskiej firmy, Alfred Chong, hydrofilowość zmniejsza kąt nachylenia kropel wody. W efekcie zanieczyszczenia takie jak piasek i kurz zsuwają się po powierzchni paneli. Co istotne, opisywane rozwiązanie sprawdza się zarówno w suchym, jak i wilgotnym klimacie. Wydaje się więc bardzo wszechstronne. Tym bardziej, że w skali globalnej spadki wydajności fotowoltaiki wywołane obecnością zanieczyszczeń są znaczne i prowadzą do strat liczonych w miliardach dolarów rocznie. Poza tym przedstawiciel Nanoveu przekonuje, że zaprojektowana powłoka sprawdzi się nie tylko w przypadku paneli słonecznych, ale również innych powierzchni, na przykład kadłubów łodzi. Jak widać, mówimy o więcej niż jednym zastosowaniu.