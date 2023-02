Samsung otworzył plac zabaw dla influencerów. Galaxy Playground opanuje media społecznościowe

Czym jest Galaxy Playground? To miejsce będzie wszędzie!

To bardzo trudne pytanie, bo jest to miejsce bardzo trudne do opisania. Samsung wynajął od miasta kamienicę przy ulicy Chmielnej 18. Przebudował jej wnętrze, tworząc coś w rodzaju tunelu, którym przechodzimy przez 8 różnych stref, które jak przekonuje firma stworzono z myślą o wszystkich, którzy cenią sobie swobodę ekspresji, nowoczesny design i unikatowe formy rozrywki. To również idealne miejsce dla tych, którzy uwielbiają wyrażać siebie poprzez zdjęcia i materiały wideo udostępniane w mediach społecznościowych.

Po szybkim przejściu całego obiektu jestem pewny, że Galaxy Playground zobaczycie w najbliższych tygodniach we wszystkich mediach społecznościowych. Nic dziwne, sam planuję wrócić tam z aparatem, bo możliwości robienia przeróżnych, dziwnych ujęć są tutaj praktycznie nieograniczone. Mamy tu sale z lustrami, przedziwnym oświetleniem, różne iluzje optyczne… Miejscami potrafi się zakręcić w głowie.

Coś czuję, że do wejścia, przynajmniej na początku działania, mogą ustawiać się kolejki. Galaxy Playground jest otwarty od wtorku do piątku w godzinach 16-22 i w soboty w godzinach 12-22. Wstęp jest bezpłatny. Całość będzie dostępna od 8 lutego do 29 kwietnia 2023 roku.

Spotkania z influencerami i wydarzenia towarzyszące

Galaxy Playgroud to nie jest tylko miejsce do robienia efektownych zdjęć i nagrywania filmów. Na miejscu będą organizowane imprezy partnerów, wśród których są Netflix, Red Bull, Meta, Lensthat, Biletomat, Newonce. Zapewne będzie można dodać różne kody promocyjne, np. na dostęp do Netflixa.

Prowadzone będą warsztaty i koncerty oraz spotkania z twórcami. Na liście gości mamy m.in. Sarę James, Krzysztofa Gonciarza, Hashtagalka, Kubę Norka, Kingę Sawczuk, czy Victora Borsuka.

Galaxy Playground to też Pop-Up Store, gdzie będzie można zobaczyć urządzenia Samsunga, w tym najnowszą serię Galaxy S23.

Planowane są również imprezy zamknięte. Liczba biletów na wydarzenia jest ograniczona, a można je zdobyć po rejestracji na dedykowanej stronie internetowej.

Samsung Galaxy Playground to miejsce obowiązkowe dla każdego, kto tworzy treści w mediach społecznościowych. Ale jeśli zwyczajnie nie jara Cię Instragram i TikTok, nie masz pojęcia kim jest Kuba Norek, to warto odwiedzić to miejsce z czystej ciekawości, bo jest na co popatrzeć. No i w końcu za darmo!