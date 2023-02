O szczegółach śledztwa przeprowadzonego w tej sprawie naukowcy piszą na łamach Science Advances. Jak się okazuje, członkom zespołu udało się zidentyfikować mechanizm odpowiedzialny za sytuację, w której korona słoneczna jest znacznie gorętsza niż sama powierzchnia naszej gwiazdy.

Nasza bezpośrednia symulacja numeryczna jest pierwszą, która zapewnia jasną identyfikację tego mechanizmu ogrzewania w przestrzeni 3D. Obecne instrumenty teleskopów i statków kosmicznych mogą nie mieć wystarczająco wysokiej rozdzielczości, aby zidentyfikować proces zachodzący w małych skalach. wyjaśnia jeden z autorów, Chuanfei Dong

Klucz do rozwikłania zagadki? Rekoneksja magnetyczna, za sprawą której dochodzi do łączenia pól magnetycznych w plazmie tworzącej atmosferę słoneczną. To właśnie gwałtowna rekoneksja linii pola magnetycznego wywołuje zmiany wielkoskalowej energii turbulentnej w małoskalową energię wewnętrzną. Dochodzi wtedy do przekształcania w energię cieplną, co wyjaśnia, skąd wyższe temperatury w obrębie korony.

Słońce zaskakuje tym, że jego korona jest gorętsza od powierzchni samej gwiazdy

Dong porównuje tę sytuację do… wlewania śmietanki do kawy. Tak jak jej krople stają się niewielkimi “wirami”, tak pola magnetyczne tworzą cienkie arkusze prądu elektrycznego rozpadające się w wyniku rekoneksji magnetycznej. Jeśli rekoneksja zachodzi powoli, a zmiany turbulentnej energii zachodzą szybko, to rekoneksja nie może wpłynąć na transfer energii w poprzek. Jeśli jednak rekoneksja wystarczająco przyspieszy, sytuacja okazuje się zgoła odmienna.

