Zachwyca nie tylko wyglądem, ale i muzyką. Posłuchaj, jak brzmi pobliska gwiazda

Obiekt ten znajduje się około 6500 lat świetlnych od Ziemi, co w skali wszechświata jest relatywnie niewielką odległością. Przy masie 10-krotnie większej od Słońca i nieco ponad 40-dniowym okresie pulsacji, RS Puppis to tzw. gwiazda zmienna typu cefeida.

Tyle jeśli chodzi o kwestie czysto “techniczne”. Znacznie ciekawiej robi się, gdy zapoznamy się z efektami prac naukowców związanych z projektem SYSTEM Sounds. To właśnie oni najpierw sfotografowali rzeczony obiekt, by później przypisać mu dźwięki na podstawie rozkładu jego jasności. Technika, zwana sonifikacją, już nie pierwszy raz była wykorzystywana do tego typu działań, ale w tym przypadku efekt wydaje się szczególnie interesujący.

Gwiazda RS Puppis może być nawet 15 000 razy jaśniejsza od Słońca

Cefeidy są przy tym niezwykle cenne z perspektywy astronomii, a dokładniej rzecz biorąc – określania odległości we wszechświecie. Ich jasność może być nawet tysiące razy większa niż jasność Słońca. Co więcej, zmiany w tym zakresie są regularne (w przypadku (RS Puppis dzieje się to mniej więcej co sześć tygodni). Mając świadomość co do związku między jasnością gwiazdy a jej okresowością, astronomowie są w stanie określić, ile światła faktycznie emituje dany obiekt.

Co z tego, być może zapytacie. Ano to, że znając jasność wybranej gwiazdy można obliczyć, jak bardzo oddalona jest od obserwatora. RS Puppis jest dodatkowo otoczona pyłem, dlatego emisje światła mogą odbijać się od pyłu, tworząc swego rodzaju echo. Za jego sprawą powstają efektowne pierścienie, a ich analizy dostarczają informacji na temat pyłu – stąd krótka już droga do określenia jego składu oraz tego, jak tworzą się i ewoluują gwiazdy.