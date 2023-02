Zapiszcie te daty i przyszykujcie portfele. Steam ujawnił daty promocji na cały rok

Wyprzedaże na Steam już nie zaskoczą naszych portfeli

Co jakiś czas powtarzam sobie, że już więcej nie dam się „naciągnąć” na growe wyprzedaże, ale zawsze kończy się w ten sam sposób, czyli jak zwykle. A to święta, więc można komuś kupić prezent, a to pojawia się tytuł, w który bardzo chciałam zagrać. W rezultacie po wszystkim mój portfel płacze i zapewne nie tylko ja tak mam – wyprzedaże tak po prostu mają działać. Dlatego lepiej już wcześniej o nich wiedzieć i móc się przygotować, planując wydatki z wyprzedzeniem. Z takiego samego założenia wyszedł Steam, publikując harmonogram oficjalnych wyprzedaży i festiwali Steam w 2023 roku.

Co istotne, można już się zapoznać z kryteriami uczestnictwa oraz rejestrować i wprowadzać zniżki na większość z tych wydarzeń. W ciągu 2023 roku czekają nas cztery główne wyprzedaże sezonowe, w których udział może wziąć każda wydana gra. Nie zabraknie też festiwali, które zostały stworzone z myślą o wyróżnieniu określonych kategorii gier z odpowiadającymi im kryteriami. Te znajdziecie w linkach poniżej.

Trzy razy w roku na Steam odbywa się też Festiwal Steam Next, czyli wielodniowe święto, podczas którego czekają nas nie tylko promocje, ale również możliwość wypróbowania dem, poczatowania z producentami, oglądania transmisji na żywo i dowiedzenia się wielu informacji o nadchodzących tytułach zmierzających na platformę. Aktualnie trwa właśnie lutowa edycja tej imprezy, a poniżej dowiecie się, kiedy odbędą się pozostałe dwie.

Harmonogram wyprzedaży i festiwali na Steam w 2023 roku

Steam szykuje nam rok obfity w growe wydarzenia i jeśli jesteście graczami, chyba powinniście już zacząć planować wydatki na kolejne miesiące. Pamiętajcie też, że platforma, choć nie przewiduje obecnie żadnych zmian w powyższym harmonogramie, zastrzega sobie prawo do ich wprowadzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.