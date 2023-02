Pssst, wkrótce walentynki. Szczoteczka soniczna Nandme NX7000 to idealny wybór dla zapominalskich

Prosta, tania i skuteczna w czyszczeniu zębów – oto przepis na ideał, z którego korzysta szczoteczka soniczna Nandme NX7000

Higiena jamy ustnej jest zbyt ważna, żeby ją zaniedbywać, a wymiana szczoteczki na bardziej zaawansowany model jest niezmiennie najlepszym sposobem na zadbanie o nią. Trudno więc wyobrazić sobie lepszy prezent dla najbliższej osoby, niż coś, co zadba o jej uśmiech. Zwłaszcza jeśli mowa o drugiej połówce, której uśmiech jest cenniejszy, niż wszystkie skarby świata i która z całą pewnością doceni pragmatyczny prezent z okazji tegorocznych walentynek.

Oczywiście można pójść po najniższej linii oporu, ale ileż można znosić widok tradycyjnego trio w postaci wina, czekoladek i róży? O pierwszych dwóch zapomnicie jeszcze przed końcem nocy, kwiatek zwiędnie i trzeba będzie po nim sprzątać, a taka szczoteczka soniczna Xiaomi Nandme NX7000 posłuży obdarowanej przez was osobie przez długie lata. Ba, podczas każdego mycia zębów szczoteczka będzie przypominać jej o was i tym, jak o nią dbacie, a to idealny przepis na udany związek.

Nandme NX7000 to nie byle jaka szczoteczka soniczna, a wyjątkowy model, za którym stoi marka wspierana przez inżynierów Xiaomi, co gwarantuje pewność tego, że sprzęt jest “tani, ale dobry”. Specyfikacja NX7000 rzeczywiście to potwierdza, bo szczoteczka może pochwalić się maksymalnie aż 41000 pulsami na minutę, a więc zdecydowanie ponadprzeciętnym wynikiem. Dzięki temu proces czyszczenia jest jeszcze skuteczniejszy i jeśli wierzyć producentowi, przewyższa możliwości manualnej szczoteczki aż dwukrotnie. Zwłaszcza że na bieżąco informuje o postępach, odmierzając 2 minuty w formie czterech 30-sekundowych cykli sygnalizowanych krótkim sygnałem.

Czytaj też: Nandme NX 8000 to szczoteczka soniczna, o której ładowaniu zapomnisz na długie miesiące

W praktyce jednak NX7000 możecie potraktować tak, jak zwyczajną szczoteczkę, bo dzięki wodoodporności IPX7 możecie śmiało myć ją pod bieżącą wodą, a akumulator ma zapewnić jej wytrzymałość na całe 365 dni po maksymalnie 12-godzinnym procesie ładowania z wykorzystaniem dołączonego przewodu USB-C. W takich sytuacjach mi głupio, że swoją pierwszą szczoteczkę soniczną musiałem niegdyś ładować raz na dwa tygodnie. Może i była zaawansowana (miała nawet dotykowy ekran!), ale i tak nie przewyższała NX7000 w kwestii funkcjonalności, a przede wszystkim prostoty użytkowania.

Nandme zadbało o wprowadzenie do NX7000 aż 15 trybów pracy, bo pięć różnych efektów o trójstopniowym natężeniu (niskie, średnie, najwyższe). Z tą szczoteczką soniczną można więc porządnie wyszorować zęby w trybie czyszczenia o najwyższej sile przed snem, zadbać o ich biel o poranku i odświeżyć jamę ustną popołudniowym masażem lub polerowaniem. Czy trzeba czegoś więcej? Wcale nie, ale Nandme przygotowało dla nas coś jeszcze.

Nabywcy szczoteczki sonicznej NX7000 mogą liczyć na trzyletnią gwarancję, darmową wymianę produktu w razie utraty jego funkcjonalności oraz aż 12 wymiennych główek w zestawie. Osoba obdarowana tym modelem może więc całkowicie zapomnieć nie tylko o ładowaniu, ale też potrzebie kupowania główek po kilku miesiącach (zestaw 12 egzemplarzy ma wystarczyć na aż trzy lata).

Co jednak najlepsze, kupując Nandme NX7000 w promocji trwającej od 13 do 17 lutego, nie wydacie specjalnie dużo, korzystając ze specjalnego kodu, którego dla was mamy. Wystarczy, że wejdziecie tutaj, czyli do oferty sklepu Aliexpress i w razie potrzeby wpiszecie w odpowiednie okienko kod NANDME773, aby cena NX7000 znacznie spadła. Gdyby tego było mało, dzięki promocji w zestawie znajdziecie nie tylko 12 wymiennych główek, ale też trzy paczki aż stu “higienicznych widełek” z nicią dentystyczną.

Zanim jednak sięgniecie po tego typu prezent, upewnijcie się tylko, że wasz związek ewidentnie ma sensowną przyszłość, a obietnice bycia “razem aż do śmierci” nie sprowadzą się do kilku miesięcy. W przeciwnym wypadku prezent w postaci szczoteczki może nie tyle rozczulić, ile być dokładnie tak samo wymownym, jak zestaw dezodorantów.