Sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad samolotem wojskowym. Oto przepis USA na dominację w lotnictwie

VISTA X-62A pierwszym samolotem wojskowym sterowanym przez sztuczną inteligencję. Ten test przejdzie do historii

Sztuczna inteligencja i cyfrowe projektowanie to duet, który odmieni lotnictwo wojskowe. Tak jak do tej pory przemysł lotniczy mógł polegać na żmudnym procesie projektowania i prototypowania nowych samolotów w rzeczywistych hangarach, tak bombowiec B-21 Raider jest świetnym przykładem tego, że proces ten można przyspieszyć w wirtualnym świecie. Oczywiście problem zbyt skomplikowanych samolotów jest dosyć nowy, bo tak jak przed dekadami nowe myśliwce powstawały w ledwie kilka lat, tak dziś arcydzieła awiacji pokroju F-35 mogą wymagać dobrych 20 lat rozwoju… co z marszu czyni je po prostu przestarzałymi w dniu premiery.

Produkcję nowych samolotów można więc przyspieszyć nowymi technologiami i to samo można powiedzieć o procesie szkolenia pilotów do tychże maszyn. Tyle tylko, że siły powietrzne każdego mocarstwa dążą już do całkowitego zastąpienia pilotów poprzez rozwój systemów sztucznej inteligencji i świetny tego przykład dają nie tylko ciągle powstające drony, ale też testy pokroju tych z udziałem samolotu VISTA X-62A. Ten powstał w ramach współpracy między firmą Lockheed Martin (jej oddziałem do zadań specjalnych Skunk Works) i Calspan Corporation, a jej efektem były niedawne loty w szkole dla pilotów testowych w bazie sił powietrznych Edwards w Kalifornii.

W gruncie rzeczy VISTA X-62A to zmodyfikowany myśliwiec F-16D wyposażony w systemy sztucznej inteligencji, który pełni funkcję samolotu szkoleniowego i najwyraźniej również testowego. Obecny na jego pokładzie symulacji VISTA (VSS) umożliwia samolotowi symulowanie różnych charakterystyk i scenariuszy lotu, algorytm modelowania pozwala systemowi sztucznej inteligencji uczenie się od ludzkich pilotów, a system do autonomicznej kontroli symulacji (SACS) umożliwia mu kontrolowanie samolotu VISTA X-62A podczas lotu. Innymi słowy, tak – ten samolot powstał po to, aby rozwijać technologię sztucznej inteligencji w lotnictwie w dążeniu do m.in. zastąpienia pilotów specjalnymi systemami.

VISTA pozwoli nam na równoległe rozwijanie i testowanie najnowocześniejszych technik sztucznej inteligencji z nowymi projektami pozbawionymi załogi. To podejście w połączeniu z ukierunkowanymi testami na nowych systemach w miarę ich produkcji, pozwoli szybko rozwinąć autonomię dla platform bezzałogowych i dostarczyć taktycznie istotnych funkcji naszym wojownikom – powiedział dr M. Christopher Cotting ze szkoły pilotów testowych w Edwards.

VISTA X-62A jest obecnie wykorzystywany do naśladowania charakterystyki lotu różnych samolotów oraz testowania systemów kontroli na bazie sztucznej inteligencji. Według Lockheed Martina ten samolot może pochwalić się nawet architekturą oprogramowania, pozwalającą wprowadzać szybkie zmiany w pokładowych systemach, co ma przyspieszyć proces szybkiego prototypowania. Samolot znalazł się ostatnio w świetle reflektorów nie bez przyczyny. Dowiedzieliśmy się bowiem, że w grudniu przeprowadzono szereg lotów testowych pod kontrolą systemów SI, które złożyły się na łącznie 17 godzin lotu. Obecnie VISTA X-62A przechodzi kontrole, po których wznowi loty jeszcze w tym roku, służąc nadal w wielkiej misji rozwoju autonomii w siłach lotniczych, a więc istnym Świętym Graalu, do którego dąży każde mocarstwo świata.