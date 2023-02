Telewizory LCD to przeżytek. Przełomowa technologia wprowadzi je w nową erę jakości i energooszczędności

Wedle naukowców telewizory LCD czeka stagnacja, ale panele metapowierzchniowe będą godnymi następcami

Telewizory LCD są obecnie najpopularniejsze na świecie i choć mają swoje wady, to stosunek ich możliwości do ceny sprawił, że znajdują się na szczycie. Przykładowo w 2021 roku sprzedano około 200 mln telewizorów LCD na świecie, więc jeśli komukolwiek uda się je zrewolucjonizować albo opracować dla nich alternatywę, to ten ktoś zapewni sobie istną żyłę złota. Pewnemu zespołowi naukowców już zresztą się to udało i dlatego proponuje już wymianę panelu LCD na rzecz czegoś znacznie bardziej imponującego, bo panelu metapowierzchniowego.

Możliwości konwencjonalnych wyświetlaczy osiągnęły swój szczyt i jest mało prawdopodobne, że w przyszłości ulegną znacznej poprawie ze względu na liczne ograniczenia. Obecnie trwają poszukiwania w pełni półprzewodnikowej technologii płaskich wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i szybkiej częstotliwości odświeżania. Zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy metapowierzchniowe piksele, które mogą być idealne dla wyświetlacza następnej generacji. W przeciwieństwie do ciekłych kryształów, nasze piksele nie wymagają do funkcjonowania światła spolaryzowanego, co pozwoli zmniejszyć o połowę zużycie energii przez ekrany – powiedział Dragomir Neshev, profesor fizyki na Australian National University.

Zespół badawczy z Nottingham Trent University, Australian National University i University of New South Wales Canberra nie tylko wymyślił, ale też opracował i przetestował swój innowacyjny panel (obecnie w formie proof-of-concept) z krzemu o ogromnej wytrzymałości względem tradycyjnego panelu LCD. Panel ten wykorzystuje przezroczysty tlenek przewodzący, który służy jako “elektryczny grzejnik”, aby kontrolować poszczególne piksele z dużą szybkością modulacji.

Dzięki niemu panel może szybko zmieniać właściwości optyczne krzemowych komórek, które są 100 razy cieńsze od tych obecnych w LCD. Najważniejsze jest jednak to, że technologia ta pozwala uzyskać czas reakcji pikseli na poziomie poniżej milisekundy, co gwarantuje wysoką płynność obrazu. Poza tym zespół naukowców gwarantuje, że tego typu panele metapowierzchniowe byłyby trwalsze, pozwalałyby uzyskać większe zagęszczenie pikseli na cal, a na dodatek byłyby bardziej ekologiczne od paneli LCD.

O ile dokładnych danych na ten moment nam brakuje, to dumne zapowiedzi umożliwienia produkcji wyświetlaczy o 100-krotnie wyższej rozdzielczości względem tego, co ma do zaoferowania technologia LCD, robi wrażenie. Naukowcy już zresztą zaczęli przekonywać potencjalnych producentów, że warto zainteresować się tą technologią, która nie wymaga nawet zmian na liniach produkcyjnych.