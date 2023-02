Tester gier komputerowy – czy to wymarzony zawód dla graczy?

Czym dokładnie zajmuje się tester gier?

Nie da się ukryć, że zawód testera gier komputerowych jest postrzegany na bardzo wiele sposobów. Niektórzy wręcz kojarzą go wyłącznie z zabawą, której „skutkiem ubocznym” jest comiesięczne – niekiedy i niemałe – wynagrodzenie. Rzeczywistość jednak nie jest aż tak kolorowa i bezproblemowa. Od osoby zatrudnionej na stanowisku testera wymaga się bowiem niebywałego skupienia, skrupulatności i cierpliwości. Dlaczego? Otóż głównym obowiązkiem jest odnajdywanie błędów, które pojawiają się w testowanych grach. Z tego też względu wersje, które przechodzi taki pracownik, bardzo często są niedopracowane, przez co całokształt pracy niewiele ma wspólnego z wcześniej wspomnianą rozrywką.

Dzień z życia testera gier komputerowych

W pierwszej kolejności warto więc odróżnić stwierdzenie „grać” od „testować”. W całej pracy, jaką na co dzień realizuje tester gier komputerowych, zdecydowanie przeważa bowiem ta druga czynność. Niekiedy na przejście jednego etapu i wyłapanie w nim wszelkich błędów potrzeba… kilku miesięcy. Stąd też bywa to zadanie niebywale żmudne i powtarzalne. Oprócz analizowania gry z perspektywy potencjalnego użytkownika, do obowiązków testera gier należy również skrupulatne opisywanie występujących problemów, czyli tak zwanych bugów. W następnej kolejności są one przekazywane programiście, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie potrzebnych zmian. Poprawiona wersja ponownie wraca do testera i… rozgrywka zaczyna się od nowa.

Niewątpliwie zajęcie to bywa więc bardzo wymagające. Dlatego też powinny podejmować się go wyłącznie osoby, dla których wirtualny świat nie stanowi żadnego wyzwania. Czy jest to wymarzony zawód dla graczy, jacy do tej pory realizowali swoje pasje wyłącznie w domu? Z pewnością tak! Warto jednak pamiętać, że oprócz zamiłowania do technologii, niezwykle istotne są także kompetencje i dotychczas nabyte umiejętności. Przydatna więc z pewnością okaże się wiedza na temat informatyki, gier, jak również doskonała znajomość języka angielskiego. Spełniasz powyższe wymagania? Już teraz zacznij poszukiwania stanowiska pracy skrojonego pod swoje predyspozycje! Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki na stronie the:protocol.it i sprawdź ogłoszenia pracy na stanowisko testera gier.

Czy stanowisko testera gier to szansa na rozwój?

Zapotrzebowanie na testerów gier komputerowych jest duże, dlatego też osoby lubiące spędzać czas na uprawianiu tej formy hobby, mogą w praktyce próbować swoich szans w zawodzie. Popularność wirtualnych rozrywek stale wzrasta i nic nie wskazuje na to, że trend ten ulegnie zmianie w ciągu najbliższych lat. Rynek pracy staje się więc miejscem przyjaznym dla testerów, którzy także w życiu zawodowym pragną obcować z nowoczesnymi technologiami.