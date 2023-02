Zorza występuje nie tylko na Ziemi. Efektowne zjawisko pojawiło się na księżycach Jowisza

Astronomowie z Obserwatorium Kecka wykorzystali instrument HIRES (High-Resolution Echelle Spectrometer) do prowadzenia obserwacji, które objęły Io, Kallisto, Europę i Ganimedesa. W ten sposób dostrzegli oznaki występowania tam zorzy polarnej.

Kiedy naładowane cząstki wiatru słonecznego wchodzą w interakcje z ziemskim polem magnetycznym, może występować efektowny pokaz świateł. Na naszej planecie jest on szczególnie powszechny w okolicach biegunów, ale w przypadku wystarczająco nasilonej aktywności Słońca zorza może się pojawić także bliżej równika.

Co więcej, opisywane zjawisko może występować także na innych planetach, takich jak Mars, Wenus, Uran czy Neptun. Mniej jasne było natomiast to, czy podobne atrakcje czekają na obserwatorów nieba na księżycach z naszego układu. Aby się o tym przekonać, autorzy publikacji zamieszczonej na łamach The Planetary Science Journal zwrócili uwagę na zachowanie naturalnych satelitów Jowisza, czyli najbardziej masywnej planety w całym Układzie Słonecznym.

Zorza występuje na Kallisto, Europie, Io oraz Ganimedesie

Kallisto jest drugim pod względem rozmiarów księżycem Jowisza i najbardziej oddalonym z księżyców galileuszowych. Na jego powierzchni znajduje się lód, choć sam obiekt nie wydaje się zawierać na przykład wody w stanie ciekłym. Tego samego nie możemy powiedzieć o Europie, gdzie prawdopodobnie pod warstwą lodu ukrywa się rozległy ocean. Nie powinno więc dziwić, że naukowcy chcą wysłać na miejsce sondę, która mogłaby zebrać próbki tamtejszej wody i przeanalizować je pod kątem występowania życia.

Ganimedes jest natomiast największym z naturalnych satelitów Jowisza, a jego średnica okazuje się większa niż w przypadku Merkurego. Jest to też jedyny z czterech wymienionych obiektów krążących wokół Jowisza, na którym wydaje się, że erupcje wulkaniczne nie odpowiadają za pojawianie się zorzy.

Innymi słowy, trzy pozostałe księżyce, czyli Kallisto, Europa oraz Io, mogą zawdzięczać efektowne pokazy właśnie wulkanizmowi. To Io słynie z tego typu wydarzeń, ponieważ jego aktywność wulkaniczna jest wyjątkowo wysoka. Kiedy emitowane w ten sposób cząsteczki reagują ze światłem słonecznym, mogą przedostawać się to atmosfer innych księżyców i tworzyć zorze. Pomimo faktu, iż księżyce galileuszowe można dostrzec za pośrednictwem lornetki, ich obserwacje wcale nie są łatwe, a dostrzeżenie subtelnych zmian wymaga użycia specjalistycznego sprzętu.