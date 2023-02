Jeśli życie pozaziemskie istnieje, to właśnie tam. Astronomowie namierzyli idealnego kandydata

A kandydatów było wielu, bo jak na razie udało się potwierdzić istnienie ponad 5200 egzoplanet, czyli planet krążących wokół gwiazd innych niż Słońce. Oczywiście to wciąż kropla w morzu, jeśli chodzi o rzeczywistą liczbę tych obiektów w całym wszechświecie, ale nie da się ukryć, iż kilka tysięcy kandydatów to całkiem pokaźna próbka.

Wróćmy jednak do dania głównego, czyli odnalezienia egzoplanety znanej jako Wolf 1069 b. Ta ma masę zbliżoną do ziemskiej i prawdopodobnie zawiera wodę w stanie ciekłym. Na tym potencjalne zalety się nie kończą, ponieważ na miejscu prawdopodobnie występuje także atmosfera. Pojawia się więc kwestia ostateczna: czy można tam spotkać życie, a jeśli tak, to jak tego dokonać?

O szczegółach badań ich autorzy piszą na łamach Astronomy & Astrophysics. Z publikacji dowiadujemy się, iż kluczową rolę w astronomicznym śledztwie odegrali przedstawiciele Obserwatorium Calar Alto. Wykorzystali w tym celu instrument spektrograficzny opracowany dla projektu Caremenes, inicjatywy mającej na celu poszukiwanie podobnych do Ziemi obiektów krążących wokół gwiazd zwanych czerwonymi karłami. Te stosunkowo małe i chłodne gwiazdy są niezwykle powszechne w Drodze Mlecznej.

Jak na razie nie udało się znaleźć dowodów na to, by na Wolf 1069b istniało życie pozaziemskie

Istnieje przy tym spore prawdopodobieństwo, iż krążą wokół nich planety bogate w wodę, a ta wydaje się niezwykle istotna – a być może nawet niezbędna – do powstania i ewolucji życia, jakie znamy. To może mieć rzecz jasna różne formy i być może rozwinęło się gdzieś w zupełnie innych warunkach niż te, które znamy z Ziemi. Jeśli nie mamy jednak pewności co do tego, jakie mogą być inne formy życia, to najlepiej będzie szukać nam znanych – a dla nich woda, tlen czy inne związki i pierwiastki wydają się co najmniej bardzo ważne.

Kiedy przeanalizowaliśmy dane gwiazdy Wolf 1069, odkryliśmy wyraźny, niskoamplitudowy sygnał tego, co wydaje się być planetą o masie mniej więcej ziemskiej. Orbituje ona wokół gwiazdy w ciągu 15,6 dnia w odległości odpowiadającej jednej piętnastej separacji między Ziemią a Słońcem. wyjaśniają autorzy

Jakby tego było mało, opisywana egzoplaneta jest grawitacyjnie zamknięta przez swoją gwiazdę, co oznacza, iż jedna jej strona jest zawsze zwrócona w stronę gospodarza. Na podobnej zasadzie wygląda to w przypadku Ziemi i Księżyca. I choć tamtejszy czerwony karzeł jest znacznie chłodniejszy od Słońca, to znacznie mniejszy dystans między gwiazdą i jej planetą sprawia, że na powierzchni Wolf 1069b mogą panować temperatury odpowiednie do utrzymania wody w stanie ciekłym.

Jeśli na miejscu nie ma atmosfery, to – kolokwialnie mówiąc – szału nie będzie. W takich okolicznościach temperatury po nasłonecznionej stronie powinny wynosić poniżej -20 stopni Celsjusza. Gdyby natomiast atmosfera istniała, to średnie temperatury tam panujące powinny wynosić mniej więcej 13 stopni Celsjusza. A to już całkiem przyjemne wartości! Poza tym obecność atmosfery powinna zapewnić kolejną zaletę: ochronę przed promieniowaniem emitowanym przez gwiazdę.