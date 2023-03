Aparaty w smartfonach są coraz dziwniejsze. Zamiast przełomu – więcej zbędnych bajerów

Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z bezsensownym wyścigiem na megapiksele, a z drugiej strony dziś po prostu nie wypada mieć jednego dobrego aparatu – im więcej, tym lepiej. I czasem prowadzi to do sytuacji kuriozalnych.

Megapiksele sprzedają smartfony

Taki wniosek można wysnuć obserwując premiery kolejnych średniaków z matrycami 100 i 200 Mpix. Działanie marketingowe jest identyczne jak u zarania fotografii cyfrowej i opiera się na porównywaniu jednego, najwidoczniejszego parametru – skoro taki topowy Samsung Galaxy S23 Ultra ma matrycę 200 Mpix i Oppo Reno 8T ma matrycę 200 Mpix, to przecież muszą mieć podobną jakoś zdjęć?

Oppo Reno 8T (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Otóż, jak wiemy z recenzji, nie muszą, ale by to wiedzieć należy zadać sobie trochę trudu i zgłębić temat różnic w fizycznej wielkości sensorów, jakości optyki oraz w software, który przecież w smartfonach odgrywa rolę równie ważną jak sprzęt. Stojąc przed półką w sklepie lub w salonie operatora nie mamy większych szans na zastanowienie, zwłaszcza gdy sprzedawca obok wychodzi z siebie, by przekonać do zakupu.

Samsung Galaxy S23 Ultra czy iPhone 14 Pro Max?

Wielkość ma znaczenie

Większy sensor oznacza większe piksele, które są w stanie zebrać światło z większej powierzchni i przy okazji są mniej podatne na szum, zatem pozyskany z nich obraz wymaga mniej intensywnej obróbki dla uzyskania zadowalającego rezultatu. Ale większy sensor wymaga większej optyki, by pokryć obrazem całą powierzchnię sensora, a obudowa smartfonu nie jest z gumy. Stąd coraz większe i coraz grubsze wyspy, z których wystają obiektywy. Do tego, jeśli porówna się poziom skomplikowania optycznego takich szkieł nie da się nie zauważyć, że w smartfonach jest ona mocno uproszczona.

Przykład? Stabilizowany główny obiektyw najnowszego Xiaomi 13 Pro powstał w kooperacji z Leiką, ma ogniskową o ekwiwalencie 23 mm, jasność f/1.9 i współpracuje z matrycą 1″. Fizycznie składa się z 8 soczewek, bez informacji o podziale układu na grupy.

Obiektyw w Xiaomi 13 Pro

Przeznaczony dla aparatów APS-C obiektyw Sigma 16 mm f/1.4 ma ekwiwalent ogniskowej 24 mm, jednak zbudowany jest z 16 soczewek w 13 grupach, z tego aż 5 soczewek wykonanych jest ze specjalnych rodzajów szkła. Poziom skomplikowania konstrukcji Sigmy (mimo braku stabilizacji) jest zatem nieporównywalnie większy, a jej rozmiar dobrze ilustruje wzrost gabarytów optyki niezbędny do obsłużenia większych matryc.

Sony E 15 mm f/1.4 G i Sigma 16 mm f/1.4 DC DN do bezlusterkowców APS-C (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Uproszczony układ optyczny obiektywów smartfonów oznacza trudniejszą korekcję popularnych wad, czyli zwykle wyższy poziom aberracji, dystorsji oraz winietowania. Radzenie sobie z nimi przerzuca się na oprogramowanie, zresztą podobnie jak w bezlusterkowcach, tylko w znacznie większym zakresie.

Problemy z teleobiektywami i obiektywami ultraszerokokątnymi

Rozmiar układu optycznego wpływa także na konstrukcje smartfonowych teleobiektywów. Zastosowany w Samsungu S23 Ultra obiektyw 70 mm ma jasność f/2.4 i gabaryty podobne jak główny, ale by uzyskać odpowiednio wąski kąt widzenia matryca została zmniejszona do miniaturowych rozmiarów 1/3.52″ i zaledwie 10 Mpix. Drugi aparat tele, o ogniskowej 230 mm, wymusił „położenie” układu optycznego w obudowie smartfonu i skorzystanie z konstrukcji peryskopowej – zachowany został rozmiar matrycy i gęstość, lecz spadła drastycznie jasność, do f/4.9, co oczywiście nie pozostało bez wpływu na jakość zdjęć. W obu przypadkach zwiększenie matryc i poprawienie obiektywów wymusiłoby wzrost grubości smartfonu, wydaje się więc, że producenci zapędzili się w ślepą uliczkę.

Sony Xperia 1 IV

Podobny, a zarazem odmienny jest problem obiektywów ultraszerokokątnych. Z nielicznymi wyjątkami traktuje się je nie jako pełnoprawny sprzęt, ale raczej zapychacz, a takie telefony jak Oppo Find X5 Pro czy Vivo X80 Pro tylko podkreślają mizerię reszty. Z ostatnio zaprezentowanych nowości znów tylko Xiaomi 13 Pro zdaje się traktować sprawę poważnie. W większości przypadków aparat UWA to połączenie przeciętnej matrycy i słabego obiektywu, a uzyskane w ten sposób zdjęcia są w miarę ostre w centrum kadru i słabe na brzegach, i nie ustrzegł się tego nawet w/w Xiaomi.

Huawei Mate 50 Pro

Wynika to z faktu, że dobry obiektyw UWA też niestety musi być spory i dość skomplikowany, by sensownie znieść wady poszczególnych soczewek, które są tym bardziej dotkliwe, im ogniskowa krótsza. I tak znaczą część korekcji przerzuca się na oprogramowanie, ale o ile przy aberracjach i winietowaniu nie jest to problemem, to już silna korekcja geometrii nie tylko wyrzuca do kosza znaczną część danych z matrycy, ale i wyraźnie degraduje jakość obrazu. I tak można w nieskończoność – idealny smartfon miałby wyspę aparatów grubą pewnie na paręnaście mm, zatem by tego uniknąć idzie się na kompromisy.

Ultraszeroki kąt (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Kosztów cięcie, gięcie

Kompromisy, kompromisy… księgowy z rozżarzonym Excelem ma wiele do powiedzenia w sprzęcie z każdej półki, ale w tej wyższej mniej to się rzuca w oczy. Pojedynek marketingu z księgowością prowadzi zaś do sytuacji prawdziwie kuriozalnych – W Oppo Reno 8T mamy przeciętny aparat 200 Mpix (ale marketingowo wartościowy), do tego oczko mikroskopowe, sensor głębi i mocno uproszczone (w porównaniu z wyższą półką) oprogramowanie do przetwarzania obrazu. Sprzedawca sprzedaje trzy aparaty, z tego jeden nadaje się do czegoś poza zabawą. Albo i się nie nada.

Oppo A91

Ale bywało znacznie ciekawiej – testowałem parę lat temu inny model tego producenta, A91, z czterema aparatami – głównym o jakiej takiej wartości, słabym ultraszerokokątnym oraz z czarno – białym i sensorem do detekcji głębi. Te dwa ostatnie do niczego nie służyły – tryb portretowy działał tak samo, niezależnie czy palcem zasłoniłem detektor czy nie, z czego wnioskuję, że dano sobie spokój z oprogramowaniem tych aparatów, lub po prostu zamontowano tam atrapy, by zachęcić klientów – są cztery aparaty? Są, a jakże! I choć piszę tu akurat o Oppo, który najbardziej zapadł mi w pamięć z racji tego, że był pierwszy, to inni producenci robili i robią dokładnie tak samo.

Vivo X90 Pro – wyspa jak wulkan gorąca

Skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy?

Nie jest łatwo wskazać prawdziwe innowacje w mobilnej fotografii – nie ma ich zbyt wiele. Xiaomi ma parę ciekawostek w teleobiektywie, pozwalających choćby na jego użycie do makrofotografii, Sony najpierw teleobiektyw dwuogniskowy, później prawdziwy zoom, Huawei eksperymentuje z wielostopniową przysłoną, coraz więcej telefonów z wyższej półki pozwala też na uzyskanie RAW z częściowo przetworzonym obrazem, który łączy zalety fotografii obliczeniowej z dużymi możliwościami obróbki. Dopóki jednak ktoś nie wpadnie, jak sobie poradzić z brakiem miejsca w smartfonie na coraz bardziej skomplikowane aparaty i zarazem jak zneutralizować zbyt gorliwych księgowych, czeka nas posuwanie się drobnymi kroczkami do przodu i testowanie, jak wiele jest w stanie zrobić software.