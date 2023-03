Na te funkcje właściciele iPhone’ów czekali od dawna. Jakie nowości przyniesie aktualizacja iOS 17?

Aktualizacja iOS 17 jednak nie będzie taka mała

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że w tym roku Apple nie planuje wprowadzać jakichś większych rewolucji w iOS. Nowa wersja systemu miałaby skupiać się w dużej mierze na naprawie błędów i poprawie wydajności, o wiele mniej uwagi poświęcając wprowadzaniu nowych funkcji. Takie podejście w pewnym stopniu możemy zrozumieć, bo Apple chce zwyczajnie uniknąć problemów, jakie miał z iOS 16. Ubiegłoroczna aktualizacja była bardzo ambitna, obiecywała wiele, przez co trudno było dotrzymać terminów i uniknąć rażących błędów. Mimo wszystko taka informacja z pewnością mogła rozczarować fanów marki i jeśli faktycznie tak było, to tym razem spieszymy z o wiele lepszymi wieściami.

Czytaj też: Apple Watch bez przełomowej funkcji. Lekarze chcieliby ją mieć w zegarku

Jak donosi Mark Gurman w swoim najnowszym biuletynie, w toku prac nad aktualizacją iOS 17, Apple zmienił swoje wcześniejsze plany. Firma postanowiła jednak wprowadzić kilka ulepszeń i nowości, które z pewnością powinny spodobać się obecnym i przyszłym użytkownikom iPhone’ów.

Przede wszystkim iOS 17 przyniesie obsługę alternatywnych sklepów z aplikacjami. To akurat nie do końca jest znak dobrej woli Apple’a, bo firma zwyczajnie musiała w końcu ugiąć się pod naporem urzędów regulacyjnych. Te od dawna oskarżały giganta z Cupertino o blokowanie innych firma na swojej platformie, co zdecydowanie uniemożliwia jakąkolwiek konkurencję na tym polu. Kolejna nowość ma dotyczyć obsługi CarPlay, a dokładniej jej usprawnienia. Szczegółów jednak nie podano, podobnie zresztą jak przy wzmiance o ulepszeniu Siri. Tutaj jednak niektórzy spekulują, że Apple może pokusić się o dodanie nowych elementów sztucznej inteligencji, które są ostatnio tak popularne za sprawą firmy OpenAI i jej GatGPT. Z takich dodatkowych usprawnień Gurman wspomniał jeszcze o obsłudze aplikacji do ładowania bocznego i zestawów słuchawkowych rzeczywistości mieszanej.

Czytaj też: Dramat w Apple Music. Playlisty znikąd i znikająca zawartość biblioteki straszą użytkowników

Choć nadal nie wiemy zbyt wiele o tym, co Apple szykuje w ramach iOS 17, to można być pewnym, że nie będzie to prosta aktualizacja skupiająca się na poprawkach. To bardzo dobra wiadomość. Spodziewamy się, że kolejne tygodnie przyniosą więcej informacji na ten temat, zwłaszcza że Apple powinien zaprezentować iOS 17 już w czerwcu, podczas wydarzenia Worldwide Developers Conference (WWDC 2023).