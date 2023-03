Test ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC?

W zestawie tak naprawdę oprócz papierków nic nie znajdziemy. Grafika nie jest bardzo ciężka, więc nie ma holdera. Przejściówka zasilania nie jest potrzebna, bowiem karta ma standardowe złącza 8-pin. Holdera trochę szkoda, ale generalnie tak naprawdę nic tutaj nie jest dodatkowego potrzebne.

ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC ma bardzo bogate podświetlenie ARGB. Znajduje się ono z boku oraz wokół wentylatorów. Poza tym grafika jest czarno-czerwona. Taka konstrukcja bardzo mi się podoba i zdecydowanie będzie świetnie wyglądała w obudowie z oknem. Mamy na karcie też dwie ciekawe rzecz. Pierwsza to przełącznik LED, dzięki któremu łatwo i szybko wyłączycie podświetlenie. Druga to wejście ARGB, do którego możecie podłączyć dodatkowe urządzenia. Sama jakość wykonania karty jest bardzo dobra. Mamy choćby metalowy backplate, a osłonie radiator również nie można niczego zarzucić.

Karta ma wymiary 330 x 140 x 57,6 mm. Obudowa musi więc mieścić dłuższe karty graficzne. Zajmuje ona 2,8 slota PCI, więc wcale nie jest strasznie gruba. Jej waga to 1550 g – jest więc lżejsza od testowanych RTX 4080. Zasilana jest ona z trzech złączy 8-pin, a sugerowany zasilacz to 1000 W. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory, który pracują półpasywnie. W spoczynku będzie więc idealna cisza. Dostępne wyjścia obrazu to 1x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort 2.1. Tutaj plus za DP 2.1, a nie 1.4a, jak ma to miejsce w przypadku kart Nvidia.

Grafika nie ma podwójnego BIOSu, więc nie ma co tutaj przełączać. Taktowanie boost wynosi 2615 MHz. Mamy więc fabryczne OC, które powinno podbić wyniki w grach. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px średnie taktowanie to 2478 MHz.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Wyniki są oczywiście bardzo dobre i bez problemów możecie odpalać gry w maksymalnych detalach. Widać też, że plasowanie względem RTX 4080 zależy od konkretnego tytułu.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości nie ma zaskoczenia – we wszystkich grach możecie liczyć na średnio sporo ponad 60 fps. W większości gier karta wypada jednak słabiej niż RTX 4080.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

We wszystkich grach karta osiągnęła średnio powyżej 60 fps. Jednakże w takich tytułach jak Total War: Saga czy Cyberpunk 2077 ta liczba była tylko lekko większa niż wspomniana. Karta bez wątpienia jednak nadaje się do grania w 3840 x 2160.

Temperatury

Temperatura pod obciążeniem jest dobra. Karta plasuje się mniej więcej w połowie wszystkich więc pod tym względem jest dobrze.

Głośność

W spoczynku jest oczywiście idealna cisza. Pod obciążeniem nie jest bardzo głośno, ale z pewnością grafika będzie słyszalna. Tutaj mogło by być jednak lepiej, albo karta mogła by mieć podwójny BIOS – kosztem trochę wyższych temperatur zaoferować cichszą pracę.

Pobór mocy

Pobór mocy jest wyższy niż w przypadku RTX 4080 – tutaj również mogło by być lepiej. Karcie jest wręcz bliżej do RTX 4090 pod tym względem. AMD zdecydowanie pod tym względem się nie popisało.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując sterowniki. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić do 3200 MHz na rdzeniu i do 2750 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

W rozdzielczościach 1920 x 1080 i 2560 x 1440 ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC wypada średnio blisko, ale trochę słabiej od RTX 4080. W 3840 x 2160 karta wygrywa z najsłabszym RTX 4080, ale jest słabsza od pozostałych. Wydajność jest więc bardzo dobra, choć też wiele zależy od samej gry. Warto też zwrócić uwagę na Metro (gra z RT), gdzie w wyższych rozdzielczościach grafika przegrywa mocniej z RTX 4080. Tak też będzie niestety we wszystkich grach z ray tracingiem.

Test ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC – podsumowanie

ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC to z pewnością ciekawa propozycja na rynku kart graficznych. Jest ona dobrze wykonana i świetnie wygląda. Przypadnie Wam ona do gustu w szczególności, jeśli lubicie mocne podświetlenie. Na grafice jest przełącznik, który pozwala na wyłączenie LED, wiec jeśli nie chcecie podświetlenia to łatwo je wyłączycie. Ciekawostką jest też złącze ARGB, do którego możecie podłączyć dodatkowe urządzenia. Grafika jest też zasilana z trzech złączy 8-pin, więc nie mamy 12VHPWR – rozwiązuje się problem z przejściówką przy zasilaczach bez nowego rodzaju złącza.

Pod względem wydajności średnio karta plasuje się minimalnie poniżej RTX 4080, choć wiele też zależy tu od gier. Wyjątkiem jest też rozdzielczość 3840 x 2160, gdzie wyprzedziła ona najsłabszego RTX 4080, ale nadal przegrywa z większością obecnych na wykresach. Trzeba też pamiętać o słabszej wydajności w ray tarcingu czy braku odpowiednika dla generatora klatek, co jest sporą przewagą karty zielonych. Testowany model pracuje półpasywnie, więc w spoczynku jest idealna cisza. Pod obciążeniem temperatury są dobre, za to kultura pracy mogła by być trochę lepsza. Karta nie jest może głośna, ale na pewno będzie słyszalna. Pobór mocy jest również większy niż w przypadku RTX 4080, co będzie wadą wszystkich modeli RX 7900 XTX. Grafikę możecie próbować podkręcić, ale będzie to sporym kosztem temperatur, kultury pracy i poboru mocy.

ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC kupicie za ok. 6000 zł. Jest to więc cena niższa niż w przypadku nawet najtańszych RTX 4080. Różnica nie jest jednak duża i tutaj uważam, że karta powinna jeszcze stanieć, aby zyskać na opłacalności. Aktualnie wolałbym dopłacić do nawet najtańszego RTX 4080 obecnego w sklepach, ale jeśli cena rzeczywiście jeszcze trochę spadnie to grafika będzie ciekawym wyborem. W tej cenie nie mogę więc w pełni polecić jej zakupu ale uważam, że jakieś wyróżnienia jej się należą.