Company of Heroes 3 – test wydajności kart graficznych Nvidia

Wymagania Company of Heroes 3

Minimalne:

CPU: Intel i5 6. generacji lub AMD Ryzen z 4 rdzeniami @ 3 GHz,

RAM: 8 GB,

GPU: Nvidia GeForce GTX 950 lub AMD Radeon R9 370,

Dysk: 40 GB.

Zalecane:

CPU: Intel i7 8. generacji lub AMD Ryzen z 8 rdzeniami @ 3 GHz,

RAM: 16 GB,

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon RX 5600,

Dysk: 40 GB.

Wymagania, nawet te zalecane, nie są zbyt wysokie. Procesor może być starszy, podobnie jak karta graficzna. GTX 1660 to karta z 2019 roku, choć nadal można ją kupić w sklepach, także w wersji SUPER czy Ti. Była to grafika, która często trafiała do tańszych komputerów dla graczy, gdzie oferowała nawet niezłą wydajność w Full HD. Nie jest to więc spore wymagania w szczególności, że najnowsze tytuły potrafią tutaj podawać znacznie mocniejsze konstrukcje. 16 GB RAM jest standardową wielkością, a 40 GB na dysku nie przeraża.

Czytaj też: Hogwarts Legacy – test wydajności kart graficznych Nvidia

Testy wykonaliśmy przy najwyższych ustawieniach graficznych przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarka. Gra nie ma ray tracingu ani DLSS, więc przeprowadzone testy dotyczą tylko rasteryzacji. Company of Heroes 3 działa pod kontrolą API DirectX 12, a wykorzystane przez nas sterowniki to Game Ready 528.49. Na wykresach znajdziecie karty, które w danej konfiguracji uzyskały średnio powyżej lub blisko 20 fps. Testy wykonaliśmy trzy razy lub do uzyskania powtarzalności.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

GTX 1660 SUPER i Ti nie zapewniają średnio 60 fps, a 1najniższy 1% jest poniżej 20 fps. Bardziej do płynnej rozgrywki przy maksymalnych detalach nada się RTX 2060, a jeśli zależy Wam na 1% na poziomie 60 fps, to wtedy przyda się RTX 3050 lub RTX 2060 SUPER. Ogólnie RTX 3050 i RTX 3060 świetnie wypadają w tej grze, wyprzedzając karty, z którymi zazwyczaj przegrywają. Najwydajniejsze grafiki oferują średnio ponad 300 fps, co jest znakomitym wynikiem.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości średnio 60 fps zapewnia RTX 3050, który ponownie jest przed RTX 3050. Jest to ponownie świetny wynik i widać, że gra nie jest zbyt wymagająca. Jeśli chodzi o 1% poniżej to średnio 60 fps zapewniają tutaj konstrukcje od RTX 2080 SUPER. Po przeciwnej stronie ponownie jest RTX 4090 z wynikiem średnio powyżej 300 fps.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W najwyższej rozdzielczości średnio 60 fps zapewnia RTX 3060 Ti, co jest naprawdę dobrym wynikiem. RTX 3080, który zapewnia powyżej 60 fps w przypadku najniższego 1%, średnio osiąga powyżej 100 fps, a RTX 4090m powyżej 200 fps. Warto też zauważyć, że RTX 3060 jest wydajniejszy od RTX 2070 SUPER i wypada bardzo blisko RTX 2080 SUPER. Company of Heroes 3 nawet w tej rozdzielczości nie jest zbyt wymagający względem kart graficznych.

Czytaj też: Returnal – test wydajności kart graficznych Nvidia

Podsumowanie

W Company of Heroes 3 możecie pograć nawet na słabszych kartach graficznych. W Full HD średnio 60 fps zapewnia RTX 2060, w 2560 x 1440 px RTX 3050, a w 3840 x 2160 RTX 3060 Ti. Spokojnie więc nawet przy słabszych kartach możecie odpalać maksymalne detale i cieszyć się z płynnej rozgrywki. Warto też zauważyć, że takie modele jak RTX 3050 i RTX 3060 wypadają znakomicie, lepiej niż grafiki, z którymi zazwyczaj muszą konkurować. RTX 3060 Ti czy wyższe pozwalają na osiągnięcie średnio 60 fps we wszystkich rozdzielczościach – generalnie więc RTX 3000 prezentują tutaj świetną wydajność. Warto też zauważyć, że RTX 4090 w 3840 x 2160 osiąga średnio ponad 200 fps. Gra nie jest więc zbyt wymagająca względem kart graficznych i spokojnie możecie cieszyć się z maksymalnych detali nawet przy słabszych konfiguracjach.