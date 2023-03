Test Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC

Wraz z kartą otrzymujemy holder i przejściówkę na 3x 8-pin. Ten pierwszy jest taki sam, jak w przypadku modeli ROG od Asusa. Jest on również niezbędny do utrzymania grafiki w poziomie. Sama przejściówka pozwala na podłączenie do zasilacza bez nowego typu złącza.

Karta utrzymana jest w kolorystyce charakterystycznej dla firmy Noctua. Wygląda to bardzo specyficznie i niekoniecznie musi się podobać. Aż szkoda, że cała karta nie jest po prostu czarna. Z pewnością przypadło by to do gustu znacznie większej ilości osób. Całość nie ma też żadnego podświetlenia. Grafika jest za to świetnie wykonana – co do tego nie można mieć żadnych uwag. Mamy tutaj do czynienia wręcz z jedną z najlepiej wykonanych RTX 4080.

Wymiary Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC to 310 x 144,8 x 87,5 mm. Nie jest to długa karta, ale jest bardzo gruba – zajmuje aż 4,3 slota PCI. Musicie mieć to na uwadze jeśli planujecie włożyć do slotu niżej np. kartę Wi-Fi. Waży ona ok. 2 kg, czyli nie jest pod tym względem tam źle. Zasilanie odbywa się ze wtyczki 12VHPWR, ale mamy w zestawie dołączoną przejściówkę. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Za chłodzenie odpowiadają dwa wentylatory Noctua NF-A12x25 PWM. Są to jedne z najlepszych wentylatorów, jakie znajdziecie w sprzedaży. Nie zabrakło też półpasywnej pracy, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Odnośnie wyjść obrazu to do dyspozycji mamy 2x HDMI 2.1a oraz 3x DisplayPort 1.4a.

Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC ma podwójny BIOS z fizycznym, wygodnym w użyciu przełącznikiem. Przy obu taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2595 MHz. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px wynosiło ono średnio 2870 MHz. Jest to najwyższa wartość spośród wszystkich testowanych do tej pory RTX 4080.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Wydajność w 1920 x 1080 jest świetna, tak jak w przypadku każdego RTX 4080. Bez problemów więc możecie odpalać gry w maksymalnych detalach.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W 2560 x 1440 ponownie mamy do czynienia ze świetnymi wynikami. Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC jest też jednym z najwydajniejszych RTX 4080, jakie miałem w testach.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

RTX 4080 zapewnia również bardzo dobrą wydajność w rozdzielczości 3840 x 2160. Średnie fps we wszystkich grach są powyżej 60.

Temperatury

W trybie P pod obciążeniem temperatury są naprawdę niskie. Przy BIOSie Q są już za to znacznie wyższe, choć nadal nie są złe. Widać więc różnice pomiędzy oboma BIOSami, które są nawet spore.

Głośność

Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC w spoczynku jest idealnie cicha – wentylatory nie działają. Pod obciążeniem, nawet przy BIOSie P jest naprawdę cicho i grafiki nie usłyszycie. Już tutaj mamy do czynienia prawie z tłem, więc różnice przy Q są niskie, ale w rzeczywistości obroty wentylatorów są znacznie niższe, przez co wzrosły temperatury. Grafika jest więc bez wątpienia najcichszym wydaniem RTX 4080, z jakim miałem do czynienia.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest na poziomie pozostałych RTX 4080, choć jest minimalnie wyższy od pozostałych. Jest to jednak nadal świetny wynik, niższy choćby od RTX 3080 12 GB.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 170 MHz na rdzeniu i o 175 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC to najwydajniejszy RTX 4080 spośród wszystkich testowanych. Dotyczy to trzech rozdzielczości, gdzie karta po prostu pokonuje konkurencję i przegrywa tylko z RTX 4090. Wyniki są więc świetne i bez wątpienia możecie liczyć na znakomitą wydajność testowanego modelu.

Test Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC – podsumowanie

Asus GeForce RTX 4080 Noctua OC to jeden z najlepszych modeli RTX 4080, jaki znajdziecie w sklepach. W zestawie mamy standardowo holder i przejściówkę na 3x 8-pin. Grafika jest świetnie wykonana i nawet nie jest strasznie długa. Zajmuje za to aż 4,3 slota PCI i tutaj musicie uważać, żeby nie kolidowała z innymi urządzeniami. Moim zdaniem również wygląd mógłby być lepszy. Noctua ma choćby czarne wersje wentylatorów NF-A12x25 PWM, które mogły by zostać wykorzystane. Wtedy też cała grafika mogła by być czarna i od razu wyglądało by to lepiej.

Grafika jest najwydajniejszym RTX 4080 spośród wszystkich testowanych. Fabryczne OC rzeczywiście daje radę i bez wątpienia możecie liczyć na świetną wydajność we wszystkich rozdzielczościach. Ręczne OC również pozwala na zyskanie kilku darmowych fps. Karta ma też podwójny BIOS z takim samym zegarem boost – temperatury na P są tym razem znacznie niższe niż na Q. Pod względem kultury pracy jest to jednak hit. Grafika jest praktycznie niesłyszalna przy BIOSie P, gdzie prawie zrównuje się z naszym tłem. Przy Q jest jeszcze lepiej i tutaj grafiki na pewno nie usłyszycie. Jeśli szukacie cichego RTX 4080 to lepszej propozycji na pewno nie znajdziecie. Pobór mocy jest podobny do pozostałych kart, więc tutaj nie ma też zaskoczenia.

Pozostaje tylko kwestia ceny, która ma wynosić ok. 7800 zł. Będzie to więc jedna z najdroższych RTX 4080 w sklepach. Moim zdaniem, ze względu na świetną wydajność i znakomite chłodzenie gwarantujące najcichsze działanie spośród wszystkich testowanych grafik (nie tylko RTX 4080) warto zainwestować w nią taką kwotę.