Tak działa najpotężniejsza pogłębiarka na świecie. Chińczycy mogą zmieniać krajobraz jak bogowie

Chiny doczekają się najpotężniejszej pogłębiarki. Te statki mogą zmieniać przybrzeżny krajobraz i tworzyć nowe lądy

Dowiedzieliśmy się właśnie, że Chiny budują pierwszą na świecie pogłębiarkę z tak potężnym rozwiertakiem, a więc aparaturą, która służy do przecinania twardych materiałów pokroju skał i raf koralowych. Mowa o rozwiertaku o mocy 10000 kW, który zostanie zamontowany na statku budowanym aktualnie przez firmę Tianjin Waterway Bureau. Ta planuje wykorzystywać ten nabytek do projektów utrzymania i budowy dróg wodnych w szczególnie problematycznych miejscach, z którymi nie radziły sobie pozostałe pogłębiarki.

Z tego co aktualnie wiadomo proponowany rozwiertak ma średnicę 7,5 metra i może obracać się z prędkością 12 obrotów na minutę, rozbijając w toku swojej pracy przeszkody o wytrzymałości na ściskanie do 300 megapaskali. Innymi więc słowy, ten rozwiertak będzie znacznie potężniejszy od tego, który jest aktualnie używany do budowy sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim, bo ten może pochwalić się mocą rzędu 6600 kW oraz średnicą na poziomie 4,5 metra. Warto też wiedzieć, że Chiny mocno zainwestowały w przemysł pogłębiarski przed wieloma laty i od 2006 roku zbudowały około 200 statków, stając się jednym z największych producentów pogłębiarek na świecie.

Kiedy już rozwiertak zostanie przymocowany do statku (ma to mieć miejsce przed końcem 2023 roku), stworzy tym samym pogłębiarkę, która będzie miała 140 metrów długości i 27,8 metra szerokości. Będzie mogła realizować pogłębienia w dnie zbiorników wodnych na głębokości 35 metrów i transportować urobek na odległość do 15 km, co jest tak naprawdę główną rolą tych statków wodnych. Po co Chinom tak zaawansowany sprzęt? Tianjin Waterway Bureau zapowiedziało już, jak wykorzysta swoją nową pogłębiarkę, ale na tym jej zastosowania nie mogą się skończyć.

Pogłębiarki występujące w wielu różnych wariantach mogą poprawić żeglowność i bezpieczeństwo dróg wodnych poprzez usunięcie skał i innych przeszkód utrudniających żeglugę, ale są też w stanie tworzyć sztuczne wyspy oraz umocnienia do celów wojskowych lub cywilnych. Bez nich wiele projektów przybrzeżnych jest wręcz niemożliwe do wykonania, co tyczy się budowy tam, wałów, mostów, rurociągów, a nawet zyskujących na popularności farm wiatrowych. Można je wykorzystywać nawet do wydobywania cennych minerałów lub zasobów z dna morskiego (piasku, żwiru, złota, diamentów, a nawet ropy naftowej), więc Chiny z całą pewnością będą miały wiele okazji do tego, aby odpowiednio wykorzystać najpotężniejszą pogłębiarkę na świecie.