Bayraktar TB3 na pierwszych zdjęciach. Będzie podstawą nowoczesnej floty Turcji

Turecki Bayraktar TB3 to pierwszy na świecie bojowy dron okrętowy ze zdolnością startu z krótkich pasów rozbiegowych

Sam w sobie Bayraktar TB3 nie zaskoczył właśnie świata. O jego powstawaniu wiedzieliśmy od kilku lat i z ostatnich informacji datowanych na 2021 rok wynikało, że te drony bojowe mają latać do 24 godzin na dobę na dużych wysokościach. Dzięki swoim składanym skrzydłom mają mieścić się na pokładzie lotniskowców TCG Anadolu w liczbie od 30 do 50 egzemplarzy, ale oczywiście nie tylko one znajdą się finalnie na tych lotniskowcach. Na pokład mają zawitać razem z MIUS’em, czyli innym tureckim dronem bojowym, który również jest poniekąd specjalnie pomyślany o wspomnianym typie lotniskowca.

Przypomnę tylko, że zwodowany w 2019 roku TCG Anadolu miał być pierwotnie domem dla myśliwców F-35B, które Turcja miała kupić od USA, ale do tego już nie dojdzie z racji zerwania umowy między tymi krajami. Dlatego też zdecydowano, że na pokładzie tego lotniskowca znajdą się wyłącznie bezzałogowe drony, korzystając awaryjnie z “prostego systemu rolek i sieci ratunkowych” do bezpiecznego startu i lądowania. Te dwa bezzałogowce mają bowiem być w stanie startować całkowicie bez dodatkowego wspomagania.

Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri..#BayraktarTB3 🇹🇷



Büyük abisi #KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor..✈️ 🚀 🌊



Hayırlı Sahurlar… pic.twitter.com/OJEMBMophw — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2023

Zapowiadano, że widoczny na zdjęciach powyżej Bayraktar TB-3, który wciąż jest w fazie rozwoju, będzie większym i bardziej wydajnym modelem z tej samej rodziny co TB-2, na którym zresztą bazuje. Wcześniej wspominano o jego 1450-kilogramowej wadze startowej, długości rzędu 6,5 metra i rozpiętości skrzydeł na poziomie 12 metrów. Były to jednak w części błędne szacunki, bo wedle najnowszych informacji pokładowy dron bojowy Bayraktar TB3 rzeczywiście cechuje się 1450-kg wagą startową (280-kilogramowym ładunkiem), ale mierzy 8,35 metra długości, a jego rozpiętość skrzydeł sięga 14 metrów.

W ogólnym rozrachunku Bayraktar TB-3 to bardziej zaawansowana okrętowa wersja drona TB-2, który dzięki swojej składanej konstrukcji skrzydeł będzie pierwszym na świecie uzbrojonym bezzałogowcem zdolnym do startu i lądowania z okrętów o krótkim pasie startowym. Ma rozwijać prędkości do maksymalnie 300 km/h, czyli być o 75 km/h szybszy względem TB2, co po stronie prędkości przelotowej sprowadza się do wzrostu z około 130 do 230 km/h. Wspomniany 280-kg ładunek oznacza, że dron będzie w stanie zabrać na pokład albo więcej paliwa, albo więcej broni względem TB-2 o 150-kilogramowej ładowności.

Dron Bayraktar TB3 zostanie wystawiony publicznie na targach TEKNOFEST 2023, które to odbędą się na lotnisku Ataturk w Stambule i będą trwały od 27 kwietnia do 1 maja. Jego pierwszy lot ma mieć miejsce “wkrótce”, a wejście na służbę jest zapewne również kwestią czasu i powinno się zbiec z oddaniem TCG Anadolu na służbę, co jest planowane na 2023 rok.