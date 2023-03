Home Tech Elektryczny rower enduro z potężnym silnikiem nie musi ważyć tony i kosztować majątku. Zobacz sam

Założona w 1893 roku włoska firma Olympia zapowiedziała właśnie swój najnowszy elektryczny rower enduro o nazwie Hammer, który doczekał się potężnego i bardzo wyjątkowego silnika. Względem innych e-bike wyróżnia go wiele szczegółów, jako że to połączenie wszystkiego tego, co najlepsze z przeszłości oraz przyszłości, bo tak się składa, że ten model bazuje na innym rowerze, ale jest względem niego znacznie ulepszony.