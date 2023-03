Dlaczego energia wodna i innowacje nie idą w parze? 

Jak zauważają autorzy publikacji, która ukazała się na łamach Hydro Review , rząd Stanów Zjednoczonych obrał sobie za cel produkowanie w 100% czystej energii elektrycznej do 2035 roku. Z kolei tamtejsza gospodarka miałaby się stać bezemisyjna do 2050 roku. Do realizacji tego celu będzie potrzebna dywersyfikacja odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie tego, co oferują ziemskie rzeki, morza czy oceany.