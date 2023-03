Krótki test zasilacza FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W

Co otrzymujemy wraz z FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W?

W zestawie znajdziemy instrukcję, kabel zasilający (w moim przypadku z końcówką inna niż europejską, ale w sprzedaży powinien być dopasowany do naszego regionu), śrubki, opaski na rzepy, tester zasilacza oraz boczne naklejki. Te ostatnie pozwalają zmienić kolor napisu na boku zasilacza na czerwony albo zielony, co jest fajnym dodatkiem. Plusem jest tez dołączony tester umożliwiający sprawdzenie działania zasilacza jeszcze przed włączeniem całego komputera. Warto też zwrócić uwagę na gwarancję, która wynosi 10 lat.

Wygląd i specyfikacja FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W

Zasilacz wygląda w sumie jak większość tego typu konstrukcji. Ma on trochę inny grill nad wentylatorem, plusem są też dodatkowe naklejki na bok, które pozwalają na dopasowanie koloru do własnych wymagań. Oczywiście jeśli zasilacz zostanie schowany w piwnicy bez wycięcia z boku, to nie będzie tego widać, ale miło, że producent o tym pomyślał.

FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W ma wymiary 150 x 150 x 86 mm. Nie jest on więc długi i nie powinno być problemów z nawet z mniejszymi obudowami mieszczącymi zasilacze ATX. Waży on ok. 1,70 kg. Tabliczkę znamionową znajdziemy na samej górze. Mamy do dyspozycji jedną linię +12V. Jest ona w stanie dostarczyć 83,33 A (1000 W). Linie +3,3V i +5V oferują po 20 A, łącznie 120 W.

Z tyłu zasilacza mamy otwory w kształcie plastrów miodu. Jest tez włącznik oraz wejście na kabel zasilający. Mamy tutaj również możliwość włączenia lub wyłączenia trybu ECO. Odpowiada ona za półpasywną pracę wentylatora. Jeśli będzie on włączony to do 30% obciążenia zasilacz będzie działał pasywnie i dopiero później włączy się wentylator. Jest to rozwiązanie obecne w wielu zasilaczach, które zapewne większość z Was zostawi domyślnie włączone.

Odnośnie okablowania to do dyspozycji mamy:

jeden ATX 20+4-pin (600 mm),

dwa 4+4-pin (700 mm),

dwa 2x 6+2-pin (650 + 155 mm),

jeden 2x 6+2-pin (500 + 155 mm),

jeden 12VHPWR (700 mm),

dwa 2x SATA + 2x Molex (500 + 155 mm pomiędzy kolejnymi),

dwa 4x SATA (500 + 155 mm pomiędzy kolejnymi),

jeden 2x SATA + Molex + FDD (500 + 155 mm pomiędzy kolejnymi).

Okablowanie oceniam bardzo pozytywnie. Mamy dwa złącza 4+4-pin, standardowe 6+2-pin oraz 12VHPWR. Pod zasilacz podłączycie więc dowolna kartę graficzną dostępną na rynku. Nie musicie też korzystać z przejściówki dołączonej do GPU, co jest sporą zaletą i w zasadzie zasilacz z taką wtyczką jest rekomendowany do każdego GPU Nvidia serii 4000. Plusem są też mieszane wiązki SATA + Molex. Okablowanie prawie całe ma płaski profil, wyjątkiem jest 12VHPWR, które jest okrągłe i ma specjalny oplot.

Wnętrze FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W

Zastosowany wentylator to MGA12012XF-O25 firmy Protechnic Electric. Jego maksymalne obroty mają wynosić ok. 1400 RPM, a głośność ma nie przekraczać 30 dBA. Warto tutaj tez pamiętać, że przy włączonym trybie ECO do 30% obciążenia całość będzie działała pasywnie. Wentylator to konstrukcja 120 mm i opiera się o łożysko FDB.

Wnętrze jest bardzo dobrze wykonane. Nie ma śladów kleju, a całość wygląda na naprawdę dobrze przemyślaną. Największy kondensator został wykonany przez japońską firmą Nippon Chemi-Con i ma parametry 450 V, 680 uF i może pracować w temperaturze do 105°C. Pozostałe kondensatory również są produkcji tej firmy, ale znajdziemy też konstrukcje Rubycona. Nie zabrakło też przetwornicy DC-DC i aktywnego PFC. Zasilacz jest zgodny z ATX 3.0, czyli najnowszym standardem. Warto też zwrócić uwagę na zabezpieczenia:

zabezpieczenie nadprądowe (OCP),

zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP),

zabezpieczenie nadmocowe (OPP),

zabezpieczenie przed zwarciem (SCP),

zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą (OTP).

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Monitor AOC G2868PQU

Testy FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W

Spoczynek to wyświetlanie tylko pulpitu. Obciążeniem był FurMark oraz Cinebench R23, a zasilacz pracował w trybie ECO. Zdjęcia termowizyjne wykonałem dzięki smartfonowi CAT S61.

Spoczynek Obciążenie

Napięcia są dobre. Trochę wysoka jest linia +3,3V, ale wszystko mieści się w normie. Podobnie jest z linią +12V, której napięcie spada pod obciążeniem, ale ponownie jest to zgodne z normą. Możecie więc spokojnie taki zasilacz podpiąć pod zestaw z RTX 4090 i i9-13900K, oczywiście niepodkręconymi. Zasilacz w spoczynku pracuje pasywnie, a pod obciążeniem jest cichy. Nawet jeśli wyłączycie tryb ECO to działanie nie powinno Wam przeszkadzać. Temperatury w obu przypadkach są podobne, ale to wynika właśnie z braku działa śmigła bez obciążenia.

FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W ma certyfikat 80 Plus Gold. Jego sprawność w zależności od obciążenia dobrze pokazuje wykres poniżej:

Pod względem sprawności również więc mamy do czynienia z naprawdę fajną konstrukcją.

Krótki test FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W – podsumowanie

FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W kosztuje ok. 1000 zł. W tej cenie jest to naprawdę fajny wybór. Zasilacz jest dobrze wykonany i ma wysokiej jakości podzespoły. Producent wdrożył sporo zabezpieczeń, a sama sprawność została potwierdzona certyfikatem 80 Plus Gold. Konstrukcja ma złącze 12VHPWR, więc nie trzeba używać przejściówek w przypadku kart Nvidia RTX 4000. Kabel ten jest też jedyny z okrągłym profilem – pozostałe są płaskie. W zestawie są to też standardowe wtyczki 6+2-pin, więc spokojnie możecie podłączyć kartę graficzną bez nowego rodzaju wtyczki.

W zestawie mamy różne naklejki na bok, więc możecie wybrać kolor, jaki Wam odpowiada. W testach całość wypadła dobrze i nie ma problemów z niepodkręconym RTX 4090 + i9-13900K. Dzięki trybowi ECO w spoczynku jest idealna cisza (zasilacz pracuje pasywnie), a pod obciążeniem również jego działanie nie powinno Wam przeszkadzać. Wysoka jakość konstrukcji jest też potwierdzona 10-letnią gwarancją producenta. Jeśli więc szukacie dobrej jakości 1000 W zasilacza to warto wziąć pod uwagę propozycję od FSP.