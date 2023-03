Home Tech Microsoft nie nacieszy się długo pozycją lidera. Po falstarcie Barda Google szykuje mocną kontrę

Samo podejmowanie decyzji to jedno, ale odwaga do ich podejmowania we właściwym momencie to równie trudna sztuka. Być może to Microsoft za sprawą OpenAI i pewnego braku odwagi lub konsekwencji ze strony Google wygrywa obecnie wyścig w kategorii konwersacyjnych chatbotów. Wygląda jednak na to, że jego bezpośredni konkurent ze względu na swoje przebogate doświadczenie w tej materii nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.